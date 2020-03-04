【美股收市】美突減息半厘 道指憂經濟照瀉785點

聯儲局突然減息半厘，冀刺激受疫情打擊的經濟，但市場憂慮未消，避險情緒急劇升溫，美國10年債息跌破1厘 ; 美股三大指數瀉近3%，道指跌幅一度擴大至近千點。美國總統特朗普呼籲儲局進一步減息，並繼續放鬆政策。

道指一度受減息刺激而急升逾380點，惟其後迅速轉跌，尾市跌幅擴大，收報25917點，瀉785點或2.9%；標指收報3003點，跌86點或2.8%；納指收報8684點，跌268點或3%。

減息令銀行盈利可能受損，銀行股下滑，摩根大通、花旗股價齊跌約3.7%。大型科技股捱沽，Facebook收市挫5.6%；蘋果、Netflix均跌逾3%。

美國確診個案超過100宗，分佈在至少14個州 ; 死亡病例增至9宗，全部在華盛頓州。

疫情令經濟存在巨大的不確定因素，對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)發表網誌，指即使儲局減息及提升流動性，也難以提振買入行為。

投資者認為儲局緊急減息是看淡經濟前景，未來刺激政策空間亦有限 ; 資金湧入債市避險，10年期美債息率有史以來首次跌穿1厘，低見0.962厘。30年期債息報1.601厘的紀錄新低。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，華府不會因疫情蔓延而考慮調低對中國進口產品的關稅。他又稱白宮已經準備好與國會合作，盡快完成防疫緊急撥款。財政部已經成立工作組，以了解美國中小企業在疫情衝擊下的經營情況，並提出具體可行的建議，包括推行刺激經濟計劃。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -785點 25917點 美國標指 -86點 3003點 美國納指 -268點 8684點 歐洲Stoxx 600指數 +1.4% 381.13點 美匯指數 -0.2% 97.14 歐元 +0.4% 1.118美元 日圓 +1.0% 107.20兌1美元 美國2年債息 -12點子 0.701厘 美國10年債息 -16點子 1.006厘 紐約期油 +1.3% 47.36美元 倫敦布蘭特期油 +0.3% 52.03美元 現貨金 +3.0% 1637.5美元 ＊截至本港5時20分

責任編輯：柯志宏