【美股午市】10年債息首跌破1厘  道指曾瀉近千點  

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間04:00）
儲局突然減息半厘以推動經濟，但市場對疫情衝擊經濟的憂慮未除，避險情緒持續升溫，美國10年債息首跌破1厘，低見0.942厘; 美股三大指數跌幅均超過3.3%，道指跌幅一度擴大至近千點。
截至本港時間凌晨約3時10分，道指報25722點，瀉980點 ; 標指報2979點，跌110點; 納指報8608點，跌342點。
不少投資者認為儲局的行動是看淡前景，未來刺激政策空間亦有限，資金追捧美債，10年債息報0.95厘，大瀉22點子，再創紀錄新低。
紐約期金急飆3.1%，每盎斯報1644.4美元。
G7財長準備好採取行動，包括在適當情況下採取財政措施，以應對新冠病毒的威脅。分析師相信，如果有需要，聯儲局同其他主要央行未來幾日仍會推出更多刺激政策。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-980點
|25722點
|美國標指
|-110點
|2979點
|美國納指
|-343點
|8608點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.4%
|381.13點
|美匯指數
|-0.3%
|97.09
|歐元
|+0.5%
|1.1185美元
|日圓
|+1.1%
|107.19兌1美元
|美國2年債息
|-12點子
|0.701厘
|美國10年債息
|-22點子
|0.95厘
|紐約期油
|+0.9%
|47.19美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.1%
|51.87美元
|現貨金
|+2.5%
|1630.6美元
|＊截至本港3時20分
責任編輯：柯志宏