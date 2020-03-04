【美股午市】10年債息首跌破1厘  道指曾瀉近千點  

儲局突然減息半厘以推動經濟，但市場對疫情衝擊經濟的憂慮未除，避險情緒持續升溫，美國10年債息首跌破1厘，低見0.942厘; 美股三大指數跌幅均超過3.3%，道指跌幅一度擴大至近千點。

截至本港時間凌晨約3時10分，道指報25722點，瀉980點 ; 標指報2979點，跌110點; 納指報8608點，跌342點。

不少投資者認為儲局的行動是看淡前景，未來刺激政策空間亦有限，資金追捧美債，10年債息報0.95厘，大瀉22點子，再創紀錄新低。

紐約期金急飆3.1%，每盎斯報1644.4美元。

G7財長準備好採取行動，包括在適當情況下採取財政措施，以應對新冠病毒的威脅。分析師相信，如果有需要，聯儲局同其他主要央行未來幾日仍會推出更多刺激政策。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -980點 25722點 美國標指 -110點 2979點 美國納指 -343點 8608點 歐洲Stoxx 600指數 +1.4% 381.13點 美匯指數 -0.3% 97.09 歐元 +0.5% 1.1185美元 日圓 +1.1% 107.19兌1美元 美國2年債息 -12點子 0.701厘 美國10年債息 -22點子 0.95厘 紐約期油 +0.9% 47.19美元 倫敦布蘭特期油 -0.1% 51.87美元 現貨金 +2.5% 1630.6美元 ＊截至本港3時20分

責任編輯：柯志宏