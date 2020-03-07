【即市分析】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？

滙豐 （00005） 股價持續疲弱，在港已下試逾1年低位50.55元，散戶血肉長城不斷，在倫敦股價更弱，周五折算低見49.7港元，收報50.1港元；不過，外圍走勢仍弱，原因是歐美大型基金，往往是於倫敦市場交易，反映外圍投資者力沽滙豐，不過，滙豐在港則有中資及亞洲資金力托。

根據成交紀錄，滙豐今年以來在倫敦平均成交14.4億港元，在港平均成交達16.3億元，而滙豐在港股價一般較外圍高，今年以來滙豐香港平均58.01元，倫敦平均價為57.75元。

▲ 滙豐已跌到52.55元，與2018年的86元高位，相距甚遠。

滙豐下跌，吸引散戶入場，以最近4季派息額，相對滙豐昨日收市價計，股息率7.6厘，非常吸引，但應該何時買入？由於早兩日已派發股息，銀行在美國儲局大手減息半厘後，勢影響息差收入，股價恐進一步受壓，現時已不急買入。

滙豐預期到4月中才公布首季股息，到5月才除淨，若股價在期間下跌，可以分注買入，預期首3季都是0.1美元股息，到第四季才是0.21美元。

綜合券商目標價，最低的大摩目標價是折算46.74港元，維持「沽售」評級。

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