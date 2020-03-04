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【減息影響】美國聯儲局突然減息半厘　港股恐彈不起

金融經濟 00:08 2020/03/04

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美國聯儲局突然減息半厘，震驚市場，美股大幅波動，急升後又再跌。分析認為，聯儲局減息的幅度較預期更大更狠，也較市場估計更早，不排除因為當局對新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情的看法非常負面，憂慮對美國經濟造成重大衝擊有關，因此香港股市短暫雖會受到減息消息提振，但上升力度卻相關有限。

相關文章：【全球減息】美國突減息半厘　一文看清環球央行救市措施？（第三版）

國信證券（香港）研究部副總裁程嘉偉表示，聯儲局今次突然降息是在G7財長會議之後發生，由於G7財長會議沒有一個明確聯合央行降息行動，因此聯儲局現在突然降息，起了一個帶頭作用，相信各主要央行會仿傚，並為各主要股市帶來短暫（1-2天）的刺激作用

疫情對美國經濟衝擊的預期相當負面

程嘉偉續指，今次降50點子幅度較過往的單次降息幅度大，反映美國官方對肺炎疫情對美國經濟帶來衝擊預測相當負面。

星展香港投資總監辦公室（北亞）高級投資策略師李振豪認為，聯儲局突然減息的舉動，令市場對美國經濟的基本面出現懷疑，甚至有向外界釋出經濟前景欠佳之訊號的感覺，若未來美國公布的經濟數據欠佳，相信美股會進一步走低，因此現在並非大手買入港股的最佳時機

若其他央行不仿傚 美元走強不利港股

其次，美國總統特朗普多次要求聯儲局要減息救市，如今聯儲局突然在兩次議息會議之間減息，亦惹來市場對聯儲局喪失客觀性的猜測，投資者對疫情的變化只會更加恐慌。他補充，聯儲局一下子減息50點子後，可動用的貨幣政策彈藥愈來愈少，憂慮一旦經濟狀況進一步轉差，當局有否更多措施挽救。

李振豪續稱，聯儲局減息後，其他央行料會跟減，加上避險情緒仍在，美元便會變強，屆時資金會回流至美國，對港股以致亞洲股市均不利。

相關文章：【美國減息】恒指夜期升逾百點港元轉強　美10年期債息1.07厘新低（不斷更新）

香港股票 貨幣政策 疫情 經濟 美股 議息 減息 美元 美國聯儲局 恒生指數

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