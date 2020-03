【美國減息】減半厘仍未滿意 特朗普：再減！

美國聯儲局周二突然減息半厘,以應對新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)帶來的經濟威脅,但美國總統特朗普仍未滿足,繼周一後,再一次對聯儲局施壓,要求進一步減息。

特朗普在Twitter發帖指:

聯儲局正在減息,但必須進一步寬鬆,而最重要是,跟其他國家或競爭者保持一致。我們不是在對等環境上競爭。這對美國不公平。聯儲局終於到了領導的時候。進一步寬鬆和減息!

The Federal Reserve is cuting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!