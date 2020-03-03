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【美國減息】減半厘仍未滿意 特朗普：再減！

環球經濟金融 23:56 2020/03/03

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美國聯儲局周二突然減息半厘，以應對新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）帶來的經濟威脅，但美國總統特朗普仍未滿足，繼周一後，再一次對聯儲局施壓，要求進一步減息。

特朗普在Twitter發帖指：

聯儲局正在減息，但必須進一步寬鬆，而最重要是，跟其他國家或競爭者保持一致。我們不是在對等環境上競爭。這對美國不公平。聯儲局終於到了領導的時候。進一步寬鬆和減息！

The Federal Reserve is cuting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!

在周一，特朗普已經透過Twitter施壓，批評聯儲局和主席鮑威爾一如以往地行動遲緩，未能及早減息。

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