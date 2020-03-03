【美股早市】聯儲局突減息半厘 道指倒升300點後再轉跌

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月03日 時間23:00）
聯儲局突然宣布減息半厘，刺激美股早段倒升逾300點，之後再次轉跌。新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，衝擊各國經濟。周二較早前，七國集團（G7）財長召開緊急會議，聲明提到會動用所有適當的政策工具，但沒有明言減息，未達市場期望，曾令美股開市挫逾200點。
聯儲局聲明指，新冠肺炎疫情對經濟活動帶來了不斷變化的風險，有鑑於此，局方為了支持實現最大就業和穩定價格的目標，決定周二下調聯邦基金利率至1厘至1.25厘。聯儲局跳過常規議息會議的日程，突然調整利率，是金融海嘯以來的首次。
口聯儲局突然減息，曾刺激一眾重磅股反彈，波音（Boeing，美：BA）、可口可樂（Coca-Cola，美：KO）和Nike（美：NKE）漲1.3%、2.6%和1.9%。
匯市方面，美元在減息後守跌，美匯指數挫0.2%，報97.19；歐元升0.4%，報1.1173美元；日圓仍升0.7%，報107.61兌1美元。
美債息在近9個交易日以來首現升幅，10年債息升4點子，報1.13厘。
油價升幅擴大，市場期望本周舉行的石油輸出國組織及盟友（OPEC+）會議，將決定進一步減產，加上儲局減息，布蘭特期油和紐約期油分別升3.7%和4%，報53.81美元和48.59美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-40點
|26663點
|美國標指
|-9點
|3080點
|美國納指
|-21點
|8928點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.8%
|382.64點
|美匯指數
|-0.1%
|97.23
|歐元
|+0.5%
|1.1182美元
|日圓
|+0.9%
|107.34兌1美元
|美國2年債息
|-4點子
|0.786厘
|美國10年債息
|微跌
|1.086厘
|紐約期油
|+2.7%
|48.02美元
|倫敦布蘭特期油
|+2.4%
|52.98美元
|現貨金
|+1.6%
|1620.9美元
|＊截至本港晚上11時18分
責任編輯：方賢