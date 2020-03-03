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【美股早市】聯儲局突減息半厘 道指倒升300點後再轉跌

環球經濟金融 23:19 2020/03/03

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聯儲局突然宣布減息半厘，刺激美股早段倒升逾300點，之後再次轉跌。新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，衝擊各國經濟。周二較早前，七國集團（G7）財長召開緊急會議，聲明提到會動用所有適當的政策工具，但沒有明言減息，未達市場期望，曾令美股開市挫逾200點。

聯儲局聲明指，新冠肺炎疫情對經濟活動帶來了不斷變化的風險，有鑑於此，局方為了支持實現最大就業和穩定價格的目標，決定周二下調聯邦基金利率至1厘至1.25厘。聯儲局跳過常規議息會議的日程，突然調整利率，是金融海嘯以來的首次。

口聯儲局突然減息，曾刺激一眾重磅股反彈，波音（Boeing，美：BA）、可口可樂（Coca-Cola，美：KO）和Nike（美：NKE）漲1.3%、2.6%和1.9%。

匯市方面，美元在減息後守跌，美匯指數挫0.2%，報97.19；歐元升0.4%，報1.1173美元；日圓仍升0.7%，報107.61兌1美元。

美債息在近9個交易日以來首現升幅，10年債息升4點子，報1.13厘。

油價升幅擴大，市場期望本周舉行的石油輸出國組織及盟友（OPEC+）會議，將決定進一步減產，加上儲局減息，布蘭特期油和紐約期油分別升3.7%和4%，報53.81美元和48.59美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -40點 26663點
美國標指 -9點 3080點
美國納指 -21點 8928點
歐洲Stoxx 600指數 +1.8% 382.64點
     
美匯指數 -0.1% 97.23
歐元 +0.5% 1.1182美元
日圓 +0.9% 107.34兌1美元
     
美國2年債息 -4點子 0.786厘
美國10年債息 微跌 1.086厘
     
紐約期油 +2.7% 48.02美元
倫敦布蘭特期油 +2.4% 52.98美元
現貨金 +1.6% 1620.9美元
     
＊截至本港晚上11時18分    

責任編輯：方賢

摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 美股 減息 美國聯儲局 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 高盛（Goldman Sachs，美：GS）

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