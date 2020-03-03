【環球放水】瑞銀汪濤：中國財政政策規模超過GDP的1.2%（附各政策措施表）

▲ 汪濤提醒，中央決策層已重申，經濟主要目標是為「鼓舞地方政府和企業信心、穩定市場預期」，故政府不會「不惜一切代價地」刺激經濟，以達致既定增長目標。

武漢肺炎來襲，迫使中央大推救市措施。瑞銀首席中國經濟學家汪濤推算，已宣佈的財政政策規模超過GDP的1.2%（即約1.2萬億元人民幣），主要包括降低企業社保繳費負擔、減免企業稅費，以及部分定向財政支出。

根據汪濤統計，財政政策中，最大的部分來自於階段性豁免三項企業社會保險費（基本養老、工傷和失業保險），以及和減半徵收職工基本醫保單位繳費，合共預計減負規模約6500億元左右。

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因應目前經濟壓力，她料內地「未來幾周和接下來的幾個月內」，將加碼政策以穩定增長，內地財政政策的支援規模將超過GDP的2%（即約2萬億元人民幣），當中大部分將體現在一般公共財政預算之外，例如醫療和基建領域亦可能透過城投債和銀行貸款，來額外增加支出。

但汪濤提醒，中央決策層已重申經濟主要目標是為「鼓舞地方政府和企業信心、穩定市場預期」，故政府不會「不惜一切代價地」刺激經濟，以達致既定增長目標。

截至2月27日已公佈政策一覽 ：

貨幣政策：

2月，央行通過公開市場操作投放流動性3萬億元，不過大部分已回籠，回籠規模小於去年同期的1.3萬億

2月17日，央行開展2000億元的中期借貸便利，一年期MLF操作中標利率為3.15%，降低10個基點。

2月20日，一年期LPR下調10個基點至4.05%；五年期LPR下調5個基點至4.75%。

央行設立3000億元專項再貸款，向重點醫用物品和生活物資的生產、運輸和銷售的重點企業提供優惠利率信貸支援，財政部給予貼息，實際融資成本低於1.3%。

央行增加再貸款再貼現專用額度5000億元，同時下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點至2.5%。

發改委鼓勵信用優良企業發行小微企業增信集合債券，允許債券發行人使用不超過40%的債券資金用於補充營運資金。

三家政策性銀行合計發行抗擊疫情專題低息債券265億元；政策性銀行增加3500億元專項信貸額度，以優惠利率向民營、中小微企業發放。

引導銀行業金融機構加大對受疫情影響比較大的企業和個人的支持力度，允許臨時性延期還本付息安排，最晚延期至6月30日。

財政政策：

截止2月23日，各級財政共安排疫情防控資金995億元。

自3月1日至5月底，免征湖北省境內小規模納稅人增值稅，其他地區徵收率由3%降至1%。

對於受疫情影響較大的困難行業企業（交通運輸、餐飲、住宿、旅遊），2020年度發生的虧損，最長結轉年限由5年延長至8年。

疫情防控重點保障物資生產企業可以按月向主管稅務機關申請全額退還增值稅增量留抵稅額。

階段性減免企業社會保險費（包括基本養老保險、失業保險、工傷保險、職工基本醫療保險），預計可降低企業負擔6500億元以上。

受新冠肺炎疫情影響的企業，可按規定申請在2020年6月30日前緩繳住房公積金。

發展改革委明確自2月1日至6月30日，降低除高耗能行業用戶外的其他企業用戶用電價格5%，實施支援性兩部制電價政策，提前執行淡季天然氣價格政策，預計可降低企業用電、用氣成本630億元以上。

對捐贈用於疫情防控的進口物資，包括試劑，消毒物品，救護車、應急指揮車等，免征進口關稅和進口環節增值稅、消費稅。

全國多個省市發佈支援中小企業的措施，內容多涉及稅費減免緩繳，降低擔保費率、賬款清欠等。

支持承租國有資產類經營用房的中微小企業獲租金減免，對租用其他經營用房的，鼓勵業主為租戶減免租金，給予一定租金補貼。

其他政策：

就業：部分省市提供就業和工資補貼，住宿餐飲和公共交通補貼，以及就業培訓。

房地產：部分省市階段性減免受疫情影響企業房產稅和土地使用稅徵收。

部分省市允許分期繳納土地出讓金，適度放寬商品房預售標準。

外管局：疫情防控確有需要的企業借用外債限額等可取消，並可通過“國家外匯管理局政務服務網上辦理系統”線上申請外債登記。

資料來源：政府網站， 媒體報導， 瑞銀證券

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