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【限制入境】傳泰國列香港等11地為「高危地區」？泰國公共衛生部：將實施針對性的防控措施（第二版）

金融經濟 23:34 2020/03/03

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泰國把香港、澳門、台灣、中國、日本、南韓、新加坡、意大利、伊朗、德國、法國等11地列為「高危地區」，所有來自這11地的旅客將需要自我隔離14天。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情持續，市場流傳泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在社交網表示，把香港、澳門、台灣、中國、日本、南韓、新加坡、意大利、伊朗、德國、法國等11地列為「高危地區」，所有來自這11地的旅客，將需要自我隔離14天，隔離期間除非獲得許可，否則不能離開處所外出，公告並未提及隔離場所和處罰事宜，不過，有關帖文疑已被刪除。

據泰國旅遊局於3月4日最新表示，旅客抵泰後並不需要14天自我隔離。

相關文章：【限制入境】泰國列港為高危地區　泰國旅遊局︰旅客暫不用隔離

泰國旅遊局稱，所有入境旅客均需要監測體溫，若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。

泰國公共衛生部指，針對新型冠狀病毒疫情，宣布將部分國家列為「高危地區」，將實施針對性的防控措施，待泰國《王室公報》正式宣布後，當局就會執行有關防控措施，日期有待公布。

另外，有泰國媒體報道指，泰國衛生部呼籲泰國國民，在此11地返抵泰國後，應自我隔離14日，暫未提及香港以至其他外國旅客會否同樣需被隔離。

事實上，阿努廷上周四曾在社交網上張貼一張有其簽署的公告，泰國把11地列為「危險傳染病地區」，旅客將需要自我隔離14天，不過，帖文於幾分鐘後已刪除，泰國公共衛生部亦未就此作回應。

泰國副總理巴威德（Prawit Wongsuwon）早前就表示，泰國現時未有法律強制任何人隔離。

相關文章：【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）

相關文章：【武漢肺炎】科威特拒中港入境　卡塔爾航空免費承運中國大使館防疫物資

（第二版新增泰國旅遊局聲明）

責任編輯：趙偉津

疫情 泰國 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
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