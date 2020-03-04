稱可抑制新冠肺炎病毒　ZOONO殺菌護手液長效24小時

▲ 新西蘭品牌Zoono殺菌消毒液公告實驗室測試結果，可有效抑制新型冠狀病毒。

新冠肺炎疫情下，各種醫用口罩、酒精消毒液等被搶購一空，新西蘭品牌Zoono（澳洲：ZNO）的殺菌消毒液、護手液等消毒產品，於2月28日發公告，旗下「Z-71」產品已獲實驗室證實，可有效對抗新型冠狀病毒及防止交叉感染，利好消息帶動公司股價累創新高，3月3日收市報2.22元（澳元，下同），在疫情期間，1個月累積升幅達155%。

至於市場售價，據HKTVmall顯示， 一支ZOONO殺菌護手液50毫升售168元，長效24小時。

新型冠狀病毒可在表面生存長達9天，公司公告稱，測試結果顯示，針對該病毒，Z-71產品的微生物防護罩（與Zoono護手消毒液均使用Zoono專利技術）有效率高達99.99%，可成功抑制各種病原體在表面存在長達30天，保護雙手長達24小時。此外，公司根據歐盟標準，也成功完成2個單獨病毒測試，包括對抗痘苗病毒，以及新型冠狀病毒的替代病毒貓冠狀病毒。

但事實上，自疫情爆發後，Zoono殺菌專利就得獲中國企業的青睞。2月10日，該公司與嬰兒玩具分銷商北京優蒙科技公司簽訂一份長達5年的獨家分銷協議，為中國幼兒健康和酒店行業提供其專利殺菌消毒產品。

公司股價1年內不斷攀爬，從0.088元，升至現時2.22元，累積漲逾24倍，足見受捧程度。

Zoono主要經營長效抗菌類產品的開發、生產及分銷，目前已經推出包括抗菌噴霧、適用於面部及身體皮膚的清潔護理產品等，且所有的產品均採用Zoono專利技術「Zoono分子」（抗菌分子），該抗菌分子有效清除包括細菌、病毒在內的病原體，具有抗菌時間長且殺菌效率高等特點。

編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見。

相關文章：【疫市營商】防護防疫帽受歡迎 口罩盒及消毒衣櫃漸受捧

【口罩供應】厄瓜多爾口罩運到 HKTVmall續有口罩出售

【疫市向上】疫情助網購 HKTVmall：2月GMV按年急增1.7倍

記者：陳華