【疫市解構】點解美股急升急跌　港股細上落？

▲ 由今年高位至上周低位計，恒指累瀉幅度約10.9%，與美股的15.8%差距未算太遠

外圍股市上周起大幅動盪，惟港股波動性卻出奇地低，既沒有隨美股急瀉，昨亦未如美股般強勁反彈，究竟這情況應如何解讀？

早於1月中下旬，中港兩地對是次肺炎疫情的憂慮已不斷加劇，大市於農曆新年假期復市後更連番下挫，直至目前技術走勢已醞釀「雙底」形態，顯示部分負面因素已獲反映；相反，美股於1至2月期間仍連番破頂，近周才在海外國家大規模爆發下急挫，故應視美股近來走勢為「追跌」，而非單一回吐。

由於中外疫情爆發時期不同，港股投資者早已推算疫情影響，因此港股在今輪跌市自然較「硬淨」，超賣下的技術性反彈幅度亦自然較弱。

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事實上，由今年高位至上周低位計，恒指累瀉幅度約10.9%，與美股的15.8%差距未算太遠。

更重要的是，觀乎50隻恒指成份股，超過一半乃中資股，當中不少更為H股。故相對之下，大市走勢受內地股市的影響程度應較美股高。若由去年起計，恒指與標指的相關系數（correlation coefficient）只有0.30，較上證綜合指數的0.62為低。

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疫情爆發後，內地大推經濟刺激措施，隨著國內逐漸復工，市場漸把焦點放在各項救市政策，而美股現階段只是「當頭跌」，進一步加深港美股市之間分野。

星展香港投資總監辦公室（北亞）高級投資策略師李振豪補充，美股由去年第4季開始強勢不斷，升勢過急下才受肺炎消息而引發大幅調整；相較之下，中港較早疫情爆發，調整借口較弱，走勢亦因而較強韌。

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