【新股IPO】無懼疫情影響 武漢企業福祿遞表申在港上市

▲ 無懼疫情肆虐，武漢虛擬商品及服務提供商福祿控股於上周五遞交上市申請文件，繼續推進其上市步伐。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情肆虐，疫情起源地湖北省武漢市為疫情重災區，單計湖北省，至今累計確診個案達67,217宗，另再添31死，死亡個案2,834宗，雖然近日國內不少企業及廠商陸續復工，但武漢市多數企業仍在停工，不過仍有武漢企業無懼疫情影響，繼續推進其上市步伐。

據港交所 （00388） 網站顯示，武漢虛擬商品及服務提供商福祿控股於上周五（2月28日）遞交上市申請文件，招銀國際為獨家保薦人。福祿控股為第三方虛擬商品及服務提供商，主要從事線上消費活動，營業地點為武漢東湖新技術開發區。

據弗若斯特沙利文，以2018年收入計，集團是中國最大的第三方虛擬商品及服務提供商、以2018年GMV及收入計，是中國文娛及遊戲行業最大的第三方虛擬商品及服務提供商，在中國生活服務及通信行業中的虛擬商品及服務提供商中，則分別排名第三及第六。

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以線上業務為主 疫情並未導致重大業務中斷或經營困難

截至去年9月底止全年，合共為600多家虛擬商品提供商及逾1,000個消費場景促成交易，總GMV為人民幣133億元（人民幣，下同），自成立起直至今，向逾4億名消費者銷售逾20,000種虛擬商品。

福祿控股指，由於業務性質使然，集團僱員無需實際身處辦公室亦能履行其許多職責，自今年1月，中國政府對往返湖北省及中國其他多個省份實施出入境管制後，集團已啟用遠程登入服務器（即VPN）的使用，允許僱員在辦公室以外地點登入操作系統，僱員亦可在我們辦公室以外地點接觸雲端上的數據及其他資料。

福祿控股續指，集團要求僱員每天監控體溫、報告其每天行蹤，目前並無董事、高級職員或其他僱員感染或疑似感染新型冠狀病毒肺炎，另外，2月20日中國政府宣佈武漢市內人員自3月10日起准予復工，集團亦已計劃採取預防措施，在僱員返回辦公室後維持安全衛生的工作環境。

集團指，由於其通過互聯網向平台參與者提供服務，且於爆發疫情前已將數據儲存在雲端，故並無因爆發疫情而出現重大業務中斷或經營困難，此外，集團大部分平台參與者為在線科技公司，由於業務性質使然，該類公司在中國受疫情的影響，普遍較線下業務為小，加上由於中國許多人民留在家中避免感染病毒，並購買更多虛擬商品及接觸文娛內容及在線玩遊戲，故部分虛擬商品提供商夥伴的業務錄得增長。

依賴數量有限的客戶獲取大部分收入 五大客戶分別佔收入總額63.6%

福祿控股依賴數量有限的客戶獲取大部分收入，其客戶主要包括虛擬商品提供商，當提供商通過集團的平台促銷其產品時，集團從中賺取佣金，另外，客戶亦包括使用配套增值服務的虛擬商品提供商及消費場景，集團按個別個案基準收取費用，於截至去年9月底止9個月，五大客戶分別佔收入總額63.6%，而最大客戶則佔收入總額的30.4%。

集團指，與虛擬商品提供商的合約通常為期一年，若與主要客戶的合約終止，而客戶按遜於現有合約的條款續約，或任何主要客戶減少於我們平台上的交易額，則會對集團的經營業績產生重大不利影響，而任何重要客戶無法按時支付佣金，亦會對現金流可能受到重大不利影響。

至於福祿控股的供應商，主要包括向集團收取佣金的消費場景，以及數據儲存及服務器主機供應商，於截至去年9月底止9個月，五大供應商分別佔銷售成本總額的54.2%，而最大供應商則佔銷售成本總額的31.3%。

未來或尋求出售額外股本、股票掛鈎證券或債務證券 或訂立信貸融資

值得注意的是，福祿控股指，集團的經營處於資本密集型產業，如通常就透過集團平台出售的虛擬商品向客戶作出墊款，惟集團集資能力可能有限，而若未能集資或會阻礙集團的發展；由於業務條件的變化或其他發展，包括可能追求的投資或收購，預計隨著業務的增長，仍將需要更多的營運資金，若不能滿足現金需求，或會尋求出售額外股本、股票掛鈎證券或債務證券，或訂立信貸融資。

初步招股文件顯示，是次集資所得款項主要用於增加與虛擬商品提供商的合作，及增加所進行虛擬商品交易的種類、增加消費場景合作夥伴的數目、開發增值服務、潛在收購對業務構成補充的業務及資產，包括提供遊戲陪伴服務及電力調整，及提升服務的公司以及遊戲相關行業的其他公司，以及營運資金及其他一般企業用途。集團指，目前並無發現任何特定收購目標。

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責任編輯：趙偉津