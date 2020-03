泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客

新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情持續,泰國衛生部發出公告,將11國家及地區列為新冠肺炎高危地區,包括香港及澳門。泰國衛生部呼籲,在上述11個地區返回泰國後,應自我隔離14日。

泰國衛生部把日本、德國、南韓、中國、台灣、法國、新加坡、意大利、伊朗、香港及澳門列為新冠肺炎高危地區。

當局呼籲,當國民在此11地返抵泰國後,應自我隔離14日。對於有關禁令是否同樣適用於外國旅客,局方至今未作解釋。

不過,根據泰文版本的官方通告,通告僅勸籲曾到訪上述11個地區的泰國國民作自我隔離,亦不是強制隔離,更無遊客須隔離14日的內容。

泰國傳媒The Nation英文版,亦引述副總理兼衛生部長Anutin Charnvirakul的說法,是「All returnees from these nations and territories must self-quarantine for 14 days.」

▲ 泰文版官方通告,並無遊客須隔離14日的內容

居於泰國的胡慧沖於Facebook專頁表示,曾向泰國旅遊局香港辦事處查詢,獲得他們回覆「不包括外國人」。他續稱,同時向泰國政府旅遊局泰國總部的同事查詢,他們回覆「正與衛生部開會,基本上24小時就會知道實情情況是怎樣!」

另一名副總理巴威德(Prawit Wongsuwon)早前表示,泰國現時未有法律要求任何人需強制隔離。

Anutin Charnvirakul上周四曾在其Facebook上,張貼一張有其簽署的公告,指若來自以上11地的所有訪客到訪泰國後,都會被要求隔離14天。

不過,該帖子在幾分鐘後遭刪除,公共衛生部亦沒有就此事作任何說明。

▲ 泰國衛生部發公告,列11國家及地區為新冠肺炎高危地區,包括香港及澳門。