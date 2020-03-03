【餐飲寒冬】利寶閣料去年蝕至少5500萬　預告上半年盈警

▲ 利寶閣料今年上半年財務表現將嚴重惡化

利寶閣 （01869） 發盈警，料去年轉盈為虧，錄得至少5500萬元虧損，當中包括2500萬元經營虧損，以及關閉兩間過往三年一直虧損的上環區酒樓所造成的3000萬元一次性開支。同時，受疫情影響，集團於香港及中國的酒樓營業時間受限，預期今年上半年財務表現將較2019年同期嚴重惡化。

集團解釋，自2018年下半年起，香港及中國經濟加速衰退，影響消費意欲。另一方面，香港社會運動持續嚴重影響本港零售及餐飲行業，令集團需提供更多優惠吸引客戶。此外，整體食材成本上漲，尤其於2018年下半年中國爆發非洲豬瘟後，凍肉價格進一步上漲，導致集團毛利率整體下降。綜合以上原因，集團錄得整體經營虧損不少於2500萬元。

另外，利寶閣指，鑒於財務表現不佳以及未來可預見的不利市況，集團已於今年2月停止營運上環酒樓及京香閣酒樓，以避免進一步虧損，並將佔用的營運資金用於其他營運需求。公告亦列出，集團因去年10月起未能支付中環無限極廣場二樓店鋪的租金或相關費用，而被入稟追討。

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責任編輯：謝智聰