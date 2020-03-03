  • 20°C
香港時間 : 2020303日 (二) 20:39
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【餐飲寒冬】利寶閣料去年蝕至少5500萬　預告上半年盈警

金融經濟 19:47 2020/03/03

分享：

利寶閣料今年上半年財務表現將嚴重惡化

利寶閣 （01869） 發盈警，料去年轉盈為虧，錄得至少5500萬元虧損，當中包括2500萬元經營虧損，以及關閉兩間過往三年一直虧損的上環區酒樓所造成的3000萬元一次性開支。同時，受疫情影響，集團於香港及中國的酒樓營業時間受限，預期今年上半年財務表現將較2019年同期嚴重惡化。

集團解釋，自2018年下半年起，香港及中國經濟加速衰退，影響消費意欲。另一方面，香港社會運動持續嚴重影響本港零售及餐飲行業，令集團需提供更多優惠吸引客戶。此外，整體食材成本上漲，尤其於2018年下半年中國爆發非洲豬瘟後，凍肉價格進一步上漲，導致集團毛利率整體下降。綜合以上原因，集團錄得整體經營虧損不少於2500萬元。

另外，利寶閣指，鑒於財務表現不佳以及未來可預見的不利市況，集團已於今年2月停止營運上環酒樓及京香閣酒樓，以避免進一步虧損，並將佔用的營運資金用於其他營運需求。公告亦列出，集團因去年10月起未能支付中環無限極廣場二樓店鋪的租金或相關費用，而被入稟追討。

相關文章：

【零售寒冬】bossini終止台灣業務營運 悉數關閉51間店鋪

【餐飲寒冬】煌府母企部份高層減薪3成、擬削員工開支　月初澄清無要求無薪假

【餐飲寒冬】富臨約20間餐廳暫停營業 高層減薪 2000員工放無薪假

責任編輯：謝智聰

 

香港股票 利寶閣集團（01869） 疫情 餐飲 零售 盈警 非洲豬瘟 中環 上環

上一篇文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】一文看清 新股孖展情況 燁星超購885倍（附上市時間表）（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指期貨升近300點 恒指收市轉跌6點成交1165億元（不斷更新）
道指期貨升近300點 恒指收市轉跌6點成交1165億元（不斷更新）
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
美股終反彈　港夜期回軟26000點大關攻防（不斷更新）
美股終反彈　港夜期回軟26000點大關攻防（不斷更新）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）