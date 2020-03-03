【美國疫情】疾控中心誤放確診患者 德州州長：離譜

美國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，新冠肺炎確診病例突破100宗，死亡人數更增至6人，全在西岸華盛頓州。而在德州亦出現疫情擴散的危機，美國疾控中心（CDC）疏忽，讓一名從武漢返美的隔離人士進入德州社區，其後該人士確診新冠肺炎，德州州長直斥CDC的做法不可接受。

德州聖安東尼奧市長尼倫貝格（Ron Nirenberg）表示，一名91歲女士早前乘坐美國政府包機，由武漢返回美國，需在聖安東尼奧拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）隔離14日。

日本認東京奧運有位走盞 奧委會強調按計劃舉行

【美國搶購潮】末日主義者籲買槍 囤積3年糧草日用品

尼倫貝格表示，該名女士接受過兩次病毒檢測都呈陰性，故在周六獲准離開隔離區，但CDC周日發現她第三次檢測結果呈陽性，於是要求其返回隔離區。

尼倫貝格指，該名女士離開隔離區後，曾前往北極星商場（North Star Mall）、在美食廣場用餐，並入住過一間酒店，當局建議該些場所應徹底清潔消毒。當局已知有19人曾與她接觸，正監測他們的健康情況。

德州州長阿博特（Greg Abbott）亦批評CDC，稱其誤放確診患者的做法完全不可接受。他認為，CDC現行的檢測方法無法辨別確診者，又指應在48小時內進行3次檢測，而不是在24小時內進行兩次。

【南韓疫情】文在寅認釀「口罩大亂」 民眾清晨排隊零收獲

【伊朗疫情】哈梅內伊顧問死亡 世衛職員也確診

現時美國全國共錄得105宗新冠肺炎確診病例，45人為鑽石公主號遊輪返美公民，其餘60宗分佈在美國13州。

而死亡人數則增至6人，都在華盛頓州西雅圖市一帶，其中5人來自西雅圖市所在地金縣（King County），當地一所護老院疑為疫情爆發點。

▲ 美國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，新冠肺炎確診病例突破100宗，死亡人數更增至6人。