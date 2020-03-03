Verizon：逾4成企業漠視流動安全防護

▲ Verizon亞太區域總監Ashish Thapar指，不少人都會在手機上處理私人及工作的事務，若被入侵，或有可能被盜取兩數據，造成更大的損失。（資料圖片）

流動網絡普及，人人一機在手即可在網上四通八達。可是，這亦令流動安全防護變得複雜，讓黑客及不法分子有機可乘。美國電訊商Verizon發表報告《Verizon Mobile Security Index》，探討流動安全(Mobile Security) 情況，揭示各類型安全威脅並提供防護的建議。Verizon亞太區域總監Ashish Thapar認為，不少手機應用程式（App）都存有保安漏洞，惟不少機構及手機用戶仍會忽視流動安全防護。

Verizon第三年發表同名報告指出，不少機構或企業仍冒險犧牲流動安全防護，以完成工作。報告建基於850多名負責購買、管理及維護流動和物聯網設備專業人士的問卷調查。多達43％受訪者表示，其所屬企業在過去一年中漠視流動安全防護，主要原因是時間考慮（62％）、便利性（52％）和盈利目標（46％）。報告強調，此類機構因此蒙受損失的機率，是著重流動安全風險企業的2倍。

隨着網絡應用普及，不論是國際企業或是各地中小企，對網絡的依賴程度均會日漸提高。報告指出，近4成（39％）受訪者表示其企業存在流動安全防護相關的漏洞，當中有66％表示曾遭受重大（major）損失或對企業造成危害，55％表示所經歷的危害具有持久的影響。

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遭受流動設備攻擊的機構中，20％表示涉及異常或不安全的Wi-Fi熱點。另有31％受訪者承認，曾遭受涉及物聯網設備的攻擊。報告建議，企業應定期更改密碼，並限制數據的存取，如登入時限、數據下載的數量等。同時，企業應提醒員工，避免使用公共Wi-Fi，或未經審查的雲端應用程式。

需足夠警覺性 權限允許前宜三思



報告指，用戶、應用程式、設備和網絡是4個主要的流動攻擊。被問及流動設備對其業務穩定運行的關鍵程度，83％受訪者評分為8分或更高（10分為滿分）。Thapar認為，雖然有黑客利用應用程式入侵手機，但用戶有足夠的警覺性，仍可避免被入侵。「不少用戶在下載應用程式後，接受條款前都沒有細看，就會『照單全收』，讓黑客藉此入侵。」他續指，不少人都會在手機上安裝社交平台的應用程式，這些程式均要求鏡頭及咪高峰等功能的使用權限，用戶應在允許前三思。如對應用程式存疑，則不應允許。

Thapar補充，鑑於不少人都會在手機上處理私人及工作的事務，難免會把兩者的數據及敏感資料存放在手機內。若被入侵，或有可能被盜取兩數據，造成更大的損失。他建議，用戶在下載應用程式時，應緊慎選擇。下載越多應用程式，其風險就越高。

記者：楊匡然