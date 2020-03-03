【新冠肺炎】印尼小島建醫院隔離患者 曾為難民營

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情於多國肆虐，印尼亦於周一（2日）失守，宣布有2人確診新冠肺炎。印尼有官員指，該國計劃於廖內省的加朗島興建一所醫院，用作隔離及治療確診新冠肺炎的患者。

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彭博社報道，印尼公共工程及房屋部長Basuki Hadimuljono周二（3日）表示，政府計劃於鄰近新加坡的廖內省加朗島興建醫院。他表示軍方將協助興建設施，並交由衛生部管理。

聯合國（United Nations）表示，聯合國難民事務高級專員曾安排加朗島用作難民營，收容超過17萬名難民，但該難民營已於1996年關閉。

Hadimuljono表示，醫院距離巴淡島韓那丁國際機場（BTH）約一小時車程，與雅加達附近的塞巴魯島相比，加朗島的交通甚至更方便。

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印尼政府於新冠肺炎疫情爆發後撤僑，曾將243名僑民安置在納土納群島（Natuna）隔離觸發當地數百名民眾抗議，要求隔離中心遠離住宅區。印尼政府因應民眾反對，表示會安排一個無人居住的島嶼，以隔離和治療患者。

印尼周一證實有2人確診，患者分別為1名64歲女子及其31歲的女兒，其另外2名家人則對病毒呈陰性反應。她們的病情穩定，正在首都雅加達的醫院接受治療。

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