【港產口罩】香港12團體日產100萬口罩救港　平均7.5人用到1個

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道指期貨約升50點 夜期跌逾160點（不斷更新）
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）爆發後，各界狂搶口罩，最新連秘魯及厄瓜多爾口罩亦已輸入香港，足見業界的神通廣大，不過，最能保證供貨來源的，就是本地生產，據最新統計，香港已有12個團體公布本地口罩生產計劃，大部分預計3月初至3月中開始生產並發售。
據本網統計，12個團體可日產近100萬個口罩，若按本港750萬人口，每人每日一個口罩計算，能滿足約13%需求，平均7.5個人可有1個。
值得注意的是，政府推出的「本地口罩生產資助計劃」已於昨日（2日）起接受申請，最多可資助20條生產綫，有消息指，現已收到數百至千個查詢，但料大部分未能符合生產條件。
獲資助的生產綫必須於今年12月底前開始批量生產，資助為期一年，若為日產6萬個或以下須全數售予政府，其餘可額作本地銷售，但不得出口，補貼金額由0.4元至0.6元，一合口罩亦有申請有關資助。
以下為團體資料
1.HK Mask（K Kwong及Nanofiber）
口罩類型：口罩本身為布套，可更換濾芯，布料達ASTM Level 1
日產：6.7萬塊
生產/發售：3月中
售價（每個）：2元以下（每塊濾芯）
2.口罩工場（工聯會）
口罩類型：BFE及PFE大於95%
日產：10萬
生產/發售：3月初
售價（每個）：免費贈送
3.口罩工廠 Mask Factory（唐先生及數位電影業同行）
口罩類型：5款規格，包括P99、B95、B99、V99、B95
日產：10萬
生產/發售：3月初
售價（每個）：1至2元
4.草本抗菌口罩（尚芳保健）
口罩類型：草本抗菌口罩
日產：10萬
生產/發售：2月底
售價（每個）：/
5.新世界
口罩類型：兒童口罩
日產：20萬
生產/發售：4月
售價（每個）：免費贈送
6.可重用口罩（鍾國斌與紡織及製衣業界）
口罩類型：以清水及梘液清洗，可用重60次
日產：1萬
生產/發售：3月
售價（每個）：100元，首批贈送弱勢社群及長者
7.一合口罩（何錫漢及逾2000位市民）
口罩類型：醫用口罩
日產：8.3萬至13萬
生產/發售：5月
售價（每個）：2.3元
8.福幼基金會
口罩類型：3 層外科口罩
日產：26.7萬
生產/發售：正找無塵空間設廠
售價（每個）：1至2元
9.香港紫花油大藥廠
口罩類型：三層口罩，中間布料BFE級別達98%或以上
日產：13.3萬
生產/發售：5月中
售價（每個）：成本價（第一批）
10.SOSo Mask（香港家庭教育學院）
口罩類型：三層過濾，中間布料BFE級別達99%
日產：10萬至11.4萬
生產/發售：正交機構驗證
售價（每個）：2元（對外配售）
11.香港電視 （01137）
口罩類型：3層布料口罩
日產：合共逾100萬*
生產/發售：3月初
售價（每個）：／
12.維特健靈（維特健靈與百達洋行）
口罩類型：4層設計，達ASTM F2100 Level 1級別
日產：合共300萬*
生產/發售：3月中
售價（每個）：捐贈或成本價
*未有公佈將持續生產
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責任編輯：趙偉津