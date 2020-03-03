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【疫市奇招】2000萬人看劇「覓食」 阿里巴巴推「邊看邊吃」谷外賣消費

金融經濟 18:45 2020/03/03

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阿里巴巴旗下影音平台優酷獨播的古裝美食劇《人間煙火花小廚》1月底開播，觀眾首次首次通過劇集體驗「邊看邊吃」。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下餐飲業重創，阿里巴巴 （09988） 旗下影音平台「優酷」及外賣平台「餓了麼」合作推出「邊看邊吃」，今年1月底以來吸引2000萬觀眾通過看劇「覓食」，7000多商家提供產品及服務。

「邊看邊吃」為優酷和餓了麼去年底開始合作營運的新商業模式，《人間煙火花小廚》今年1月底在優酷首播，成為用戶可體驗「邊看邊吃」的首套劇集，劇中出現過的類似美食、零食及周邊產品，都會跟既定的劇迷配對，以互動方式引起觀眾購物的需求，令觀眾可「一鍵加購」。

阿里巴巴稱，受突如其來的疫情影響，不少餐飲商家都面臨食材滯銷的壓力，「邊看邊吃」在外賣商品的選項中加入新鮮蔬菜和半製成品，例如有商家配合「邊看邊吃」推出多種蔬菜組合的菜籃及12款半製成品，並在北京、上海等8個城市提供配送服務，觀眾可同時觀劇及買菜。

為了配合餐飲商家的服務區域範圍，優酷打通餓了麼的即時定位服務，只要觀眾身在特定配送服務區，就會觸發特定的視窗，不同觀眾看到的商品推薦可能會不一樣。此外，「邊看邊吃」也會參考觀眾的「彈幕」留言增加商家供應。

除了「邊看邊吃」，優酷去年10月亦與淘寶天貓合作推出「邊看邊買」。「邊看邊吃」和「邊看邊買」為優酷商業化產品「有酷」結合阿里巴巴集團生態能力推出，包括淘寶天貓、盒馬、餓了麼、口碑及高德地圖等等。有酷能夠幫助影視內容突破播放平台框架，打通文娛與電商消費、本地生活服務場景。

谷芳芳指，當產品模式愈發成熟，「邊看邊買」或「邊看邊吃」將會為分帳劇集帶來不菲的商業化收入動力，也勢必成為優酷分帳模式的優勢。

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