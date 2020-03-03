蘋果被控故意降速舊iPhone　支付39億元和解

▲ 蘋果（Apple）曾經在2017年被爆出，推出新機時暗自調整電池系統，導致舊款iPhone運行速度變慢，其後被消費者集體提出訴訟。最近，蘋果就同意以支付5億美元（約39億港元）達成和解。

蘋果（Apple）曾經在2017年被爆出，推出新機時暗自調整電池系統，導致舊款iPhone運行速度變慢，其後被消費者集體提出訴訟。最近，蘋果就同意以支付5億美元（約39億港元）達成和解。

2017年，蘋果被揭發更改iOS 10.2.1操作系統，故意讓運行速度變慢，誘使用戶購買新手機或更換電池。後來，Apple承認對iOS系統作出調整，其稱是為減緩舊款iPhone的電池壽命，以防手機自動關機。其後，Apple對軟件進行更新，並為更換電池的用戶提供折扣。

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近日Apple就表示，為了避免冗長的訴訟過程，同意以金錢和解，最低支出3.1億美元（約24億港元），最高達5億美元（約39億港元）賠償金，即相當於為每部iPhone支付25美元賠償金額（約194港元），具體費用會根據所涉及的iPhone數量而定。上個月，Apple就被法國競爭消費與反欺詐總局（DGCCRF），裁定罰款 2,500 萬歐元（約2.1億港元）。

需注意的是，凡是在2017年12月21日前購買iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、7、7 Plus或SE型號的用戶，都可以提出和解要求，不過就僅限於美國用戶。

責任編輯：李寶如