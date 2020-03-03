【武漢包機】國泰指包機機組人員屬自願　回港後毋須檢疫會定期追蹤

▲ 國泰交待包機接回滯留武漢港人事宜，所有包機人員均屬自願性質，返港後不需要接受強制檢疫，但會有政府人員定期追蹤。

因應新型冠状病毒疫情（武漢肺炎），港府明天（周三）包機協助滯留湖北3000名港人，將由國泰航空 （00293） 負責相關事宜。國泰交待，所有包機人員均屬自願性質，返港後毋須接受14日隔離檢疫，但會有政府工作人員對他們進行定期追蹤。

國泰稱，為包機工作人員提供個人防護裝備的正確指示及訓練。同時，隨團亦有來自衛生署醫生及護士陪同，飛行期間負責照顧乘客的健康及安全，並協助機上工作人員處理行李、檢查登記證件等其他工作。機組工作人員主要職責是，提供飛行安全指示及操作機門等。

公司表示，機組工作人員要求穿著防護裝備，並僅與乘客有最低限度接觸，故返港後不需要進行14天隔離檢疫及期間不能離境，有指定的政府工作人員會定期追蹤他們。

根據衛生署健康及安全指引，衛生署檢疫人員需確保所有乘客未患新型冠狀病毒肺炎徵狀，以確保登機程序安全。滯留武漢港人回港前，需接受雙重體溫檢測方可進入武漢機場；最後在登機前，衛生署人員還會對他們進行體溫檢測及評估徵狀。飛行途中，所有人要求穿著防護裝備，機上不設餐飲服務。抵港後，所有乘客落機後再次探測體溫，並直接送往檢疫營地。

國泰稱，有關飛機於運作航班後，將會作徹底消毒。

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