  • 19°C
香港時間 : 2020303日 (二) 19:11
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【武漢包機】國泰指包機機組人員屬自願　回港後毋須檢疫會定期追蹤

金融經濟 18:39 2020/03/03

分享：

國泰交待包機接回滯留武漢港人事宜，所有包機人員均屬自願性質，返港後不需要接受強制檢疫，但會有政府人員定期追蹤。

因應新型冠状病毒疫情（武漢肺炎），港府明天（周三）包機協助滯留湖北3000名港人，將由國泰航空 （00293） 負責相關事宜。國泰交待，所有包機人員均屬自願性質，返港後毋須接受14日隔離檢疫，但會有政府工作人員對他們進行定期追蹤。

國泰稱，為包機工作人員提供個人防護裝備的正確指示及訓練。同時，隨團亦有來自衛生署醫生及護士陪同，飛行期間負責照顧乘客的健康及安全，並協助機上工作人員處理行李、檢查登記證件等其他工作。機組工作人員主要職責是，提供飛行安全指示及操作機門等。

公司表示，機組工作人員要求穿著防護裝備，並僅與乘客有最低限度接觸，故返港後不需要進行14天隔離檢疫及期間不能離境，有指定的政府工作人員會定期追蹤他們。

根據衛生署健康及安全指引，衛生署檢疫人員需確保所有乘客未患新型冠狀病毒肺炎徵狀，以確保登機程序安全。滯留武漢港人回港前，需接受雙重體溫檢測方可進入武漢機場；最後在登機前，衛生署人員還會對他們進行體溫檢測及評估徵狀。飛行途中，所有人要求穿著防護裝備，機上不設餐飲服務。抵港後，所有乘客落機後再次探測體溫，並直接送往檢疫營地。

國泰稱，有關飛機於運作航班後，將會作徹底消毒。

相關文章：

【朝令夕改】國泰一日內180度轉向　見習機師學員由折返變繼續課程

【國泰無薪假】國泰CEO透露75%同事參與無薪假計劃

香港股票 疫情 政府工 國泰航空（00293） 武漢 國泰航空 冠狀病毒 武漢肺炎

上一篇文章

【新股IPO】一文看清 新股孖展情況 燁星超購761倍（附上市時間表）（第二版）

下一篇文章

道指期貨升近300點 恒指收市轉跌6點成交1165億元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
道指期貨升近300點 恒指收市轉跌6點成交1165億元（不斷更新）
道指期貨升近300點 恒指收市轉跌6點成交1165億元（不斷更新）
美股終反彈　港夜期回軟26000點大關攻防（不斷更新）
美股終反彈　港夜期回軟26000點大關攻防（不斷更新）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）