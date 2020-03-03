【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享） 環球政治 18:31 2020/03/03 分享： 美國民主黨的總統提名初選來到「超級星期二」，原本領先的左翼參議員桑德斯突然陷入大逆境，因為民主黨建制派在這個關鍵投票日前行動，傾全黨之力遏制桑德斯，重演上屆初選的戲碼。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 美民主黨新星布蒂吉格退選 分析：集中票源撼桑德斯 2020/03/02 美民主黨新星布蒂吉格退選 分析：集中票源撼桑德斯 【2020美國大選】拜登促向所有民主黨參選人 提供俄國干預選舉情報 2020/02/25 【2020美國大選】拜登促向所有民主黨參選人 提供俄國干預選舉情報 【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二 2020/02/23 【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二 【2020美國大選】美國紐約前市長彭博 將首次參與民主黨辯論 2020/02/19 【2020美國大選】美國紐約前市長彭博 將首次參與民主黨辯論 【美國大選2020】憂拜登捱不過超級星期二 金主或閂水喉 2020/02/12 【美國大選2020】憂拜登捱不過超級星期二 金主或閂水喉 最新專欄文章 更多 彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享） 2020/02/28 彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享） 迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享） 2020/02/27 迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享） 日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享） 2020/02/25 日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享） 日本堅持去馬 東京奧運勢在必行（訂戶專享） 2020/02/19 日本堅持去馬 東京奧運勢在必行（訂戶專享） 選舉 桑德斯 拜登 美國民主黨 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入