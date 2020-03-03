  • 19°C
香港時間 : 2020303日 (二) 19:11
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享）

環球政治 18:31 2020/03/03

分享：

美國民主黨的總統提名初選來到「超級星期二」，原本領先的左翼參議員桑德斯突然陷入大逆境，因為民主黨建制派在這個關鍵投票日前行動，傾全黨之力遏制桑德斯，重演上屆初選的戲碼。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

美民主黨新星布蒂吉格退選 分析：集中票源撼桑德斯
2020/03/02
美民主黨新星布蒂吉格退選 分析：集中票源撼桑德斯
【2020美國大選】拜登促向所有民主黨參選人 提供俄國干預選舉情報
2020/02/25
【2020美國大選】拜登促向所有民主黨參選人 提供俄國干預選舉情報
【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二
2020/02/23
【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二
【2020美國大選】美國紐約前市長彭博 將首次參與民主黨辯論
2020/02/19
【2020美國大選】美國紐約前市長彭博 將首次參與民主黨辯論
【美國大選2020】憂拜登捱不過超級星期二 金主或閂水喉
2020/02/12
【美國大選2020】憂拜登捱不過超級星期二 金主或閂水喉

最新專欄文章 更多

彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享）
2020/02/28
彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享）
迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享）
2020/02/27
迪士尼CEO換馬 串流路線有變？（訂戶專享）
日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享）
2020/02/25
日韓疫情爆發 社會文化助燃（訂戶專享）
日本堅持去馬 東京奧運勢在必行（訂戶專享）
2020/02/19
日本堅持去馬 東京奧運勢在必行（訂戶專享）
選舉 桑德斯 拜登 美國民主黨 美國

上一篇文章

日本認東京奧運有位走盞 奧委會強調按計劃舉行

下一篇文章

【美國搶購潮】末日主義者籲買槍 囤積3年糧草日用品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資
【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
【國際疫情總覽】馬來西亞澳洲齊減息 意媒指教宗測試後證實無受感染
【國際疫情總覽】馬來西亞澳洲齊減息 意媒指教宗測試後證實無受感染
【歐洲疫情分佈圖】意大利確診2000佔90%死 法國再翻倍
【歐洲疫情分佈圖】意大利確診2000佔90%死 法國再翻倍
【美國疫情分佈圖】確診破百2死變6死 全在華盛頓州
【美國疫情分佈圖】確診破百2死變6死 全在華盛頓州
【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區染病
【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區染病