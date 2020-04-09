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【拜登出線分析】拜登獲建制力撐 眾望所歸踢桑德斯

環球政治 13:26 2020/04/09

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2020年美國大選，民主黨初選大局已定，曾一度形勢大好的桑德斯（Bernie Sanders）宣布退出民主黨總統提名初選，即前副總統拜登（Joe Biden）可望提前出線。

記得民主黨的總統提名初選，去到3月初的「超級星期二」時，原本領先的桑德斯，形勢已突然陷入大逆境，因為民主黨建制派在這個關鍵投票日前行動，傾全黨之力遏制桑德斯，重演上屆初選的戲碼。

  • 超級星期二實屬民主黨初選關鍵
  • 黨建制派大舉動員，替拜登背書
  • 力阻桑德斯坐大，重演上屆戲碼

初選2月初揭幕以來，78歲的左翼捍將桑德斯3仗2勝，氣勢如虹，民調支持度亦搶佔首位，一度領先主要對手拜登超過10個百分點。

【美國大選2020】桑德斯退選 拜登料奪民主黨總統提名

桑德斯無法團結民主黨 談何挑戰特朗普

盡管拜登在南卡羅來納州初選首嚐勝仗，但民調支持度未見明顯起色。在不容有失的「超級星期二」來臨之際，民主黨建制派終於使出絕招「萬劍歸宗」，就是讓其餘次熱門的參選人退選，把票源集中到他們屬意的人選拜登。

首先是黨內年輕新星、前任印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），他年僅38歲，是已經出櫃的同性戀者，曾經贏出艾奧瓦州的初選揭幕戰，在之後的新罕布什爾州初選亦排第二，甚具潛力。

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不過，布蒂吉格在接下來的內華達州及南卡羅來納州後勁不繼，民調支持度亦只餘大約10%。他之後宣布是時候面對現實，找出能夠贏過共和黨的人選，決定退選，並於周一晚公開支持拜登。

另外兩名相對較弱的參選人：女參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）和前眾議員奧羅克（Beto O'Rourke），也相繼上演同樣戲碼，在超級星期二前的最後時刻公開為拜登背書。

依目前所見，除了上述退選者，民主黨建制派幾乎動用全力，替拜登搭起大台，盡力阻撓桑德斯在超級星期二勝選，可謂跟上屆強行推舉希拉利的做法一模一樣。雖然做法難看，但民主黨建制派的行動原因至少有三個。

首先是源於桑德斯本身。即使他連續兩屆大選都爭取民主黨提名，但嚴格來說不是真正民主黨人，他一直是以無黨派身份競選參議員，只是在參議院兩大黨之間選擇跟民主黨合作。上屆爭取總統提名失敗後，他便宣布退出民主黨。

其次是黑人選民。民主黨要贏出大選，黑人選民的支持向來都是必不可缺，從南卡州初選結果來看，黑人選民是壓倒性支持拜登，而不是桑德斯。

第三、亦是最重要的原因：華爾街金主。桑德斯高舉社會主義的左翼旗號參選，主張處處針對巨企、推倒貧富不均，無疑為普羅大眾帶來鼓舞，卻成為華爾街眼中針。

愈是臨近超級星期二，華爾街愈是頻密放風，堅決不能讓桑德斯代表民主黨出選，甚至是威脅民主黨，一旦桑德斯出線，華爾街便寧可支持共和黨的特朗普。

根據德銀公布的華爾街調查，僅有13%受訪者認為桑德斯可在大選擊敗特朗普，遠低於拜登的22%和前紐約市長彭博的45%。

美國大選作為全球最燒錢的選舉，不論民主黨或共和黨都冒不起得罪華爾街金主的風險，亦令民主黨不得不再次行動。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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