日本認東京奧運有位走盞 奧委會強調按計劃舉行

▲ 日本奧運相橋本聖子稱，合約稱要在2020年內舉行奧運，可解讀為容許延遲。

日本新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，病毒傳染性極高，極難斷尾，疫情危機不知何時才會消失，令人擔心2020年東京奧運會的命運。日本奧運擔當大臣橋本聖子的最新言論引來揣測，她稱按與國際奧委會（IOC）簽訂的相關合約，比賽要在2020年內舉行，可解讀為可容許推遲。

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路透社報道，橋本聖子在國會接受質詢時指，強調會全力確保奧運如期舉行，將按計劃在7月底開幕，但提及與IOC簽的東京奧運合約或有走盞位。

她稱：「合約要求需在2020年內舉行奧運，這能解讀為容許延期（The contract calls for the Games to be held within 2020. That could be interpreted as allowing a postponement）。」

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這番言論被部分外界人士解讀為，日本政府已與國際奧委會達成協議，允許推遲奧運，惟這種說法是曲解，有誇大之嫌。

事實上，取消奧運的權力則在國際奧運會手上。共同社報道，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）周二在瑞士洛桑出席奧運執行委員會（executive board）首次會議，再次強調將按照計畫舉行奧運。

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記者：林建忠