日本認東京奧運有位走盞 奧委會強調按計劃舉行

▲ 日本奧運相橋本聖子稱,合約稱要在2020年內舉行奧運,可解讀為容許延遲。

日本新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情持續,病毒傳染性極高,極難斷尾,疫情危機不知何時才會消失,令人擔心2020年東京奧運會的命運。日本奧運擔當大臣橋本聖子的最新言論引來揣測,她稱按與國際奧委會(IOC)簽訂的相關合約,比賽要在2020年內舉行,可解讀為可容許推遲。

路透社報道,橋本聖子在國會接受質詢時指,強調會全力確保奧運如期舉行,將按計劃在7月底開幕,但提及與IOC簽的東京奧運合約或有走盞位。

她稱:「合約要求需在2020年內舉行奧運,這能解讀為容許延期(The contract calls for the Games to be held within 2020. That could be interpreted as allowing a postponement)。」

這番言論被部分外界人士解讀為,日本政府已與國際奧委會達成協議,允許推遲奧運,惟這種說法是曲解,有誇大之嫌。

事實上,取消奧運的權力則在國際奧運會手上。共同社報道,國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)周二在瑞士洛桑出席奧運執行委員會(executive board)首次會議,再次強調將按照計畫舉行奧運。

記者:林建忠