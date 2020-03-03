日本認東京奧運有位走盞 奧委會強調按計劃舉行

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月03日 時間19:00）
日本新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，病毒傳染性極高，極難斷尾，疫情危機不知何時才會消失，令人擔心2020年東京奧運會的命運。日本奧運擔當大臣橋本聖子的最新言論引來揣測，她稱按與國際奧委會（IOC）簽訂的相關合約，比賽要在2020年內舉行，可解讀為可容許推遲。
路透社報道，橋本聖子在國會接受質詢時指，強調會全力確保奧運如期舉行，將按計劃在7月底開幕，但提及與IOC簽的東京奧運合約或有走盞位。
她稱：「合約要求需在2020年內舉行奧運，這能解讀為容許延期（The contract calls for the Games to be held within 2020. That could be interpreted as allowing a postponement）。」
這番言論被部分外界人士解讀為，日本政府已與國際奧委會達成協議，允許推遲奧運，惟這種說法是曲解，有誇大之嫌。
事實上，取消奧運的權力則在國際奧運會手上。共同社報道，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）周二在瑞士洛桑出席奧運執行委員會（executive board）首次會議，再次強調將按照計畫舉行奧運。
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記者：林建忠