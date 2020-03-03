【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，為解決口罩荒，不少本港企業加入生產口罩行列。租鋪負責人梁先生指，在印度承包了2條口罩生產線直至7月，現時首批無盒版口罩已到港，優先供給前線醫療、社福、保安公司。由3月開始，2條生產線每星期合共產出85萬個(1.7萬盒)有盒版口罩，每盒50個售139元，只給香港人購買，港人可按此訂購(注意:暫時Sold out，但隨時重新開放訂購，密切留意本網消息)。

梁先生接受本報訪問時透露，139元是承受到風險下的定價，包括運輸、客人退貨、印度海關等風險，同時亦為口罩購買了超額保險，所以「無點賺，只求香港人人有口罩」。網站2月初開放預訂至今，已接獲逾萬張訂單，每張訂單的盒數由1至30盒不等，現時購買最快3月尾到貨。



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買不到口罩 不如承包生產線

雖然產地在印度，但公司派人前往了解過，廠房及機器絕不馬虎。他指，印度廠房採用全自動口罩機，較衛生及生產速度快。該廠已生產口罩多年，有國際認可證書，除了產口罩，亦有製造一切防護醫物，包括手套、髮網等，連當地醫院亦有採用。

他補充，早於1月，本來只想在外國購買口罩，但發現不少外國公司退訂或付款後收不到貨，認為最確保有貨的方法是自己生產，加上經介紹下認識了印度廠房，便踏上了承包1條口罩生產線之路。由於需求強勁，團隊隨後追加承包第2條生產線，令交貨量倍增。



口罩資料：

尺吋：成人口罩175mm x 90mm

售價：每盒50個售139元

規格：Bacterial Filtration Efficiency (B.F.E.) > 99.1%; EN 14683 Type 2R歐盟標準、通過ASTM F2101-07, ASTM F 1862-07 測試、具備CE, ISO9001:2008, 等 國際認可證書。

產地：印度



記者：朱悅瀅