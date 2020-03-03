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【疫境見真情】利希慎基金批出特別撥款　支援惜食堂派發食物包

商業 18:09 2020/03/03

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由於疫情持續，惜食堂於2月開始改為每周派發食物包予5000名服務使用者。（惜食堂網站圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）蔓延至港已有個多月，不少市民的生活大受影響。疫情肆虐期間，惜食堂採取臨時措施，改為一星期派發一次自購糧食予服務使用者，冀減低他們每天前往派飯點時，受感染的風險。利希慎基金迅速批出撥款，以支援惜食堂的臨時措施。

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據惜食堂透露，由於疫情持續，惜食堂於2月開始暫停供應所有熱餐及速凍，改為派發食物包予服務使用者。目前繼續服務的慈善機構伙伴及惜食堂的服務使用者，合共約有5000人，當中9成為有需要的長者。因食物回收方面只維持有限度服務，故惜食堂需購買糧食代替回收食物，以滿足每次派發近5000份食物的需求一食物包內有蔬菜、罐頭、冷藏及五穀類食物等。 

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惜食堂今日透露，利希慎基金得悉情況後，主動提出幫忙，迅速成為今次購買糧食贈社群臨時措施的策略伙伴及贊助。利希慎基金批出特別撥款，以支援惜食堂在嚴峻疫情下的服務。

上月中，惜食堂亦獲美心集團捐贈10萬個口罩、4萬張套餐券及一批食品。惜食堂亦在派發食物期間，同時把該批防疫用品轉贈予服務使用者，以解其燃眉之急。

【新冠肺炎】惜食堂獲美心捐贈防疫用品　將轉送有需要長者

責任編輯：葉泳珊

慈善活動 疫情 利希慎 希慎 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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