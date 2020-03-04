北水不停掃入 建行5厘息值博率高

盡管港股近期波動，惟北水續流入港股，而北水資金近日最熱捧的港股一直是建行 （00939） 。由2月以來，累計已有近230億北水追捧建行。受惠北水支持，加上內地「降準」的憧憬，建行短綫有望跑出。

雖然近期見北水資金有湧入本港新經濟股的趨勢，如騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 等，惟北水對傳統經濟股的熱情仍不退減。

據港交所 （00388） 數據，由農曆新年後港股通重開以來，即2月3日以至今，北水資金吸納最勁的港股為建行，期內北水資金淨流入建行近230億元，為最受捧的港股。另外，觀察每日的數字，期內北水持續淨流入建行，未有一日是沽售建行。可見無論疫情令市況現低潮，還是港股反彈，北水都一直買入建行。

北水持建行總市值突破1200億 超工行

隨着北水持續吸納建行，現時北水持建行的市值已突破1,200億元，剛剛超過工行 （01398） ，成為北水持股市值最高的港股。

有北水加持，一直被視為股份的利好消息，正如科網股小米及美團等獲北追捧，近月表現突出。除了北水支持，建行以及幾隻重磅內銀股向來是本港投資者鍾情的收息股之選，建行現價股息率達5.3厘，亦令股價有支持。

此外，內地當局穩經濟的略策陸續出台，加上市場對人行「定向降準」的憧憬都令建行股價短綫有支持。

責任編輯：錢家鋒