【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　陽光100料去年溢利增長逾8倍

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

陽光100中國（02608）預期，去年溢利將超過22億元人民幣，增長超過8倍，主要因阿爾勒小鎮項目開發中出售住宅部分的權益而產生收益，其次為出售非住宅類主力產品毛利上升。

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昇捷控股 （02340） 預計由虧轉盈主要因，2012年底收購室內裝飾及特殊項目商譽減值虧損及合約資產及應收賬款之撥備7040萬元不再發生。

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威訊控股 （01087） 預計去年全年淨虧損將有所收窄，主要因網絡通信業務於2019年財年表現有所改善，令收益及毛利增加所致。

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原生態牧業 （01431） 發盈喜，並由虧轉盈。公司預計，去年全年業績錄得正面盈利，主要因地原料奶價格及銷量上升，毛利較相應年度增加、生物資產公平值變動減銷售成本之虧 損較相應年度減少、行政費用與相應年度相比減少、搬遷拜泉瑞信誠牧場有關之減值虧損及應計費用較相應年度減少。

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築友智造科技 （00726） 預計，去年年底純利按年增加最少5倍，主要因收益增加而引致毛利增加；及公司出售一間附屬公司99%的股權而錄得收益約1.01億元人民幣。

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英達公路再生科技 （06888） 預計扭虧為盈，去年年底淨利潤錄得500萬元，主要因去年瀝青路面養護設備分部的收入增加。2018年公司淨虧損為1.39億元。

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盈警：

奧威控股（01370）預期，集團去年由盈轉虧，錄得虧損不多於1.5億元人民幣，主要因河北環保政策收緊影響工礦企業生產，以及容城縣中醫院託管服務業務終止，導致集團發生無形資產減值虧損。

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成都普天電纜 （01202） 公布去年全年虧損進一步擴大。公司去年全年淨虧損將擴大3840萬元至5340萬元，主要因國內光纖單價下降及本集團銷量下降、投資虧損擴大所致。

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橙天嘉禾 （01132） 料由盈轉虧。公司去年全年業績將錄得虧損，主要因應用香港財務報告準則第16號租賃導致2019年財年的租賃相關開支增加；下半年缺乏賣座鉅片而影響影城收入；投資物業重估損失； 及新業務之前期營運費用。

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中油潔能 （01759） 預計去年全年純利按年下跌35%至55%，倘不計及非經常性上市開支約1660萬元人民幣的影響，公司純利將減少約50%至70%。

集團表示，營運地區部分液化石油氣車輛更替為液化天然氣及電動汽車的影響，以及市場競爭的加劇，導致車用液化石油氣銷售量以及毛利於2019年財年有較大的降幅。

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尚晉 （02528） 預計，公司去年全年收益按年上升10%，惟純利按年下跌超過30%，主要因澳門旅客平均消費額下降；上中美貿易磨擦升級，降低消費者整體的消費意欲而對2019財年溢利構成壓力。

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信星集團 （01170） 表示，因新冠肺炎影響部分客戶已延緩訂單，料今年3月底止第4季度客戶的訂單會下跌，主要因零售業環境整體疲弱令平均售價普遍下滑。

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利寶閣 （01869） 發盈警，並預計由盈轉虧。公司預計去年全年虧損錄得至少5500萬元，主要因酒樓的收益較2018年整體減少所致。加上，公司在上環酒樓及京香閣酒樓於今年2月結業，公司本年度酒樓錄得使用權資產、若干非流動資產及遞延稅項資產之關閉影響 合共約30百萬港元，導致本年度虧損進一步增加。

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