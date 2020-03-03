【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　利寶閣料由盈轉虧

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

威訊控股 （01087） 預計去年全年淨虧損將有所收窄，主要因網絡通信業務於2019年財年表現有所改善，令收益及毛利增加所致。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

原生態牧業 （01431） 發盈喜，並由虧轉盈。公司預計，去年全年業績錄得正面盈利，主要因地原料奶價格及銷量上升，毛利較相應年度增加、生物資產公平值變動減銷售成本之虧 損較相應年度減少、行政費用與相應年度相比減少、搬遷拜泉瑞信誠牧場有關之減值虧損及應計費用較相應年度減少。

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築友智造科技 （00726） 預計，去年年底純利按年增加最少5倍，主要因收益增加而引致毛利增加；及公司出售一間附屬公司99%的股權而錄得收益約1.01億元人民幣。

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英達公路再生科技 （06888） 預計扭虧為盈，去年年底淨利潤錄得500萬元，主要因去年瀝青路面養護設備分部的收入增加。2018年公司淨虧損為1.39億元。

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盈警：

成都普天電纜 （01202） 公布去年全年虧損進一步擴大。公司去年全年淨虧損將擴大3840萬元至5340萬元，主要因國內光纖單價下降及本集團銷量下降、投資虧損擴大所致。

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橙天嘉禾 （01132） 料由盈轉虧。公司去年全年業績將錄得虧損，主要因應用香港財務報告準則第16號租賃導致2019年財年的租賃相關開支增加；下半年缺乏賣座鉅片而影響影城收入；投資物業重估損失； 及新業務之前期營運費用。

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中油潔能 （01759） 預計去年全年純利按年下跌35%至55%，倘不計及非經常性上市開支約1660萬元人民幣的影響，公司純利將減少約50%至70%。

集團表示，營運地區部分液化石油氣車輛更替為液化天然氣及電動汽車的影響，以及市場競爭的加劇，導致車用液化石油氣銷售量以及毛利於2019年財年有較大的降幅。

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尚晉 （02528） 預計，公司去年全年收益按年上升10%，惟純利按年下跌超過30%，主要因澳門旅客平均消費額下降；上中美貿易磨擦升級，降低消費者整體的消費意欲而對2019財年溢利構成壓力。

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信星集團 （01170） 表示，因新冠肺炎影響部分客戶已延緩訂單，料今年3月底止第4季度客戶的訂單會下跌，主要因零售業環境整體疲弱令平均售價普遍下滑。

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利寶閣 （01869） 發盈警，並預計由盈轉虧。公司預計去年全年虧損錄得至少5500萬元，主要因酒樓的收益較2018年整體減少所致。加上，公司在上環酒樓及京香閣酒樓於今年2月結業，公司本年度酒樓錄得使用權資產、若干非流動資產及遞延稅項資產之關閉影響 合共約30百萬港元，導致本年度虧損進一步增加。

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