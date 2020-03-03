【疫市向上】疫情助網購 HKTVmall：2月GMV按年急增1.7倍

香港電視 （01137） 公布2月份營運數據，旗下HKTVmall每月訂單總商品交易額（GMV）4.82億元，按年急增1.7倍，按月升42.6%；平均每日訂單總商品交易額亦增1.6倍至1660萬元，按月升52.3%。

月內，平均每日訂單數量3.26萬張，按年增1.7倍，按月增45.5%，雖然平均訂單值按月升4.5%，但按年則跌2.5%至510元。

港視指，在新型冠狀病毒疫情下，香港市民留在家中時間增加，且對前往人多擠迫地點的意欲減弱，令公司2月的業務增長動力持續。

大量客戶在網購及配送遇上不快經歷

不過，由於過去兩個月HKTVmall的瀏覽量及業務量比預期增加，港視稱，相當數量的客戶在網購及配送遇上不愉快經歷。

因此，公司3月內將會推出「邀請購買平台」；物流中心執貨及包裝運作增加至兩個工作輪值，將根據業務量發展作出調整；現與Baleno、CATALO、Foodwise慧品、GIORDANO及鴻福堂合作，自取點的數目增加至100個；以及已聘用多家第三方物流公司及個人外判商，增加最後一里配送的彈性。

公司指，香港消費者現時較以前更傾向及更頻密地透過網上平台購物，特別是抗病毒或保護性產品，以及生活必需的產品，預期在經過幾個月的網購體驗後，部份客戶可能會將購物行為由線下轉為線上。

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