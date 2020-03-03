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【新冠肺炎】iPhone生產商料最快3月底趕回生產進度

金融經濟 17:30 2020/03/03

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為蘋果生產手機的鴻海集團表示，內地工廠將於3月底恢復至停產前的生產力。

新冠肺炎疫情持續超過1個月，不少暫時營運的公司亦逐漸復工。外電報道指，為蘋果（納：AAPL）生產大量iPhone的鴻海精密工業（台：2317）預計，新冠肺炎不確定性影響依然存在，但3月底內地工廠的生產力將恢復至停產前的生產力。

鴻海精密工業主要組裝全球大部分的iPhone。該公司於今日（3月3日）第一季展望電話會議上表示，工廠目前的產能約為季節性產能的50%，但未來一個月的產能將逐步增加。公司強調，目前仍然無法量化因勞動力短缺及全國範圍內的交通阻礙而影響工作放緩所產生的影響。

鴻海集團董事長劉永英和首席財務官黃大衛電話會議上表示，疫情爆發後，公司已經下調了2020年的收入預期，你們認為，是次的疫情擾亂了蘋果公司經過精心校準的生產鏈，當中包括，被迫推遲重新開放在鄭州市中心城市的“ i​​Phone City”大型綜合體。

鴻海精密工業除了為iPhone外，公司亦與惠普（HP）、索尼（Sony）生產產品。公司表示，目前正有計劃地進行復工，其他在中國有主要業務的關鍵技術和蘋果供應商，例如Quanta Computer Inc.，Inventec Corp.和LG Display Co.，亦逐步恢復生產。

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疫情 武漢肺炎 iPhone 蘋果（Apple，美：AAPL）
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