【新冠肺炎】意媒：教宗接受病毒檢測 結果呈陰性

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情蔓延至歐洲，意大利成為歐洲疫情重災區。教宗方濟各早前宣布患上感冒，令外界憂慮其感染新冠肺炎。意大利媒體周二（3日）報道，教宗已接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陰性反應。

路透社引述意大利《信使報》（Il Messaggero）的報道，指天主教教宗方濟各首次缺席四旬期避靜靈修（Lenten spiritual retreat），只是由於他患有感冒，又指教宗方濟各的新冠肺炎病毒檢測呈陰性反應，證實教宗並無感染新冠肺炎。梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示對報道暫無回應。

現年83歲的教宗方濟各，上月26日於主持「聖灰星期三」（Ash Wednesday Mass）彌撒時並無戴口罩，期間更咳嗽及以紙巾擦鼻涕。

是次新冠肺炎疫情於多國肆虐，疫情蔓延至意大利等歐洲國家。由於教宗方濟各多年前曾因患上肺炎，而切除部分肺部，是次更令外界擔憂教宗方濟各的健康狀況。

另外，意大利的新冠肺炎疫情仍嚴峻。世界衛生組織（WHO）統計顯示，確診人數超過2,000人，其中52人死亡。在歐洲的新冠肺炎死亡病例中，意大利的死亡人數佔90%，死者多為65歲以上的長者，及患有長期疾病。

▲ 意大利媒體周二報道，教宗已接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陰性反應。（路透社）

責任編輯：鄭錦玲