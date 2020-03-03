數字經濟重心下沉料將持續

疫情的嚴厲防控之下，關乎實體商品與資產的價值創造行為受到物理約束，以資料為關鍵生產要素的數字經濟卻因此獲得了一次性群體擴容的契機。此次疫情推動的企業服務，其潛在客戶群體在選擇上具有高黏性。企業搭建數位化運營平台等一次性資本投入後，成本將攤薄至企業後續生命週期，因此在疫情結束後群體擴容將至少持續2至3年。由企業傳導至個人，線上辦公與線上銷售等數位化運營模式的建立，也將推動個人非接觸服務消費下沉的持續。

因此，除了著眼於“報復性消費”將帶來的短期爆發式增長，我們或許可以放眼長遠，關注數字經濟重心下沉將帶來的長期性變化。

第一，商品的存在形式與流通方式將改變。疫情期間，金融服務、法律諮詢等虛擬商品銷售逐步向線上遷移。而在平台搭建以及技術運營等固定成本支出後，線上銷售將因其低成本、快回應等優勢維持對線下網點的替代。疫情促使“最後一群人”接觸並使用線上服務，售賣虛擬產品的“場所”屬性將進一步弱化，預計線下網點將加速縮量。而隨著“到家”業務成為深度使用者習慣，未來實體商品也均可能通過快遞、外賣等方式運送。

第二，企業融資方式更多元化，科技助力金融機構識別風險。疫情衝擊的緊迫性下，中小微企業的融資需求得到空前重視。2019年經濟受多重因素影響波動，融資難、融資貴依舊是困擾中小企業的關鍵問題，而針對中小企業借貸需求的供應鏈金融解決方案也面臨數位技術與商業環境的多重阻礙。此次疫情中，多家銀行重點關注中小企業的生存環境，大力發展供應鏈金融及區塊鏈技術為中小企業紓困，而系統化改革或將為未來中小企業融資拓寬管道。

第三，科技公司發展重心從“獲客”向“供客”轉移。供需錯配導致的客戶不足是企業服務浪潮姍姍來遲的主因。由於企業服務並非剛需，涉獵企業服務的公司需要耗費大量精力與時間尋找目標客戶，並向其推銷商業模式。而在此次疫情中，企業反向主動尋求科技合作，為其定制線上解決方案。突發事件之下，當前技術穩定性的明顯短板也得以暴露。由此，發展重心的變化將引導科技公司回歸技術本身，夯實自身實力，而技術領先的公司料將在行業變遷中脫穎而出。