【歐洲疫情】德國官員拒與總理默克爾握手 反被稱許

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，衛生專家建議避免握手，以防止新型冠狀病毒傳播。德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）在柏林一個活動上，含笑婉拒德國總理默克爾（Angela Merkel）跟他握手打招呼。默克爾其後稱許表示，他這麼做是正確的。

▲ 德國內政部長賽賀佛婉拒德國總理默克爾跟他握手打招呼。

默克爾周一（2日）與賽賀佛等官員，出席一個與移民組織會面的活動。當時，賽賀佛已就座，默克爾其後進場經過他身邊，主動向他伸手，惟賽賀佛隨即婉拒，只笑着跟默克爾打招呼。

默克爾稍為一愕，其後明白賽賀佛是擔心新冠肺炎傳染，然後舉手向空中，笑起來並向其他人揮手，然後就座。會議室爆出一陣笑聲。默克爾收回她的手表示：「這麼做是正確的。」

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羅伯特科赫疾病控制研究所（Robert Koch Institute for disease control）稱，德國周一新增了至少28例新冠肺炎確診病例，累計157宗，並補充新冠肺炎現在對國家的風險是中等。

德國超過一半，約90宗的病例，位於北萊茵西發利亞州（North Rhine-Westphalia），其為德國最重要的經濟區，當地多所學校和護理中心保持關閉，以防病毒傳播。

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責任編輯：曾子龍