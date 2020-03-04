【新股IPO】今日新股快訊 燁星超購927倍 常達、奇士達今午截申請（附上市時間表）

▲ 今日新股快訊，燁星超購X倍，常達、奇士達今日中午十二時截申請。（資料圖片）

新股上市時間表：

物管新股燁星超購927倍 其餘6隻新股反應較慢熱

新冠肺炎疫情陰霾下，無阻物管新股熱潮升溫，資金繼續流入物管板塊，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 招股反應非常熱烈，綜合多間券商數據，公開發售部分已超額認購約927倍，孖展金額逾146億元，該股將於本周五（6日）截止公開申購。

另外，除燁星外，服裝標籤及裝飾產品生產商常達控股 （新上市編號：01433） 亦擁不俗認購反應，公開發售部分已超額認購約62倍，孖展金額逾9億元，該股將於今日截止公開申購。

值得注意的是，其餘6隻新股招股反應均較慢熱，更屢現抽飛情況。

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新股孖展認購情況：

股份 業務 孖展額（元） 超購（倍） 入場費（元）/（一手股數） 燁星集團 （01941） 內地鴻坤集團旗下物管商140 146億 927 3191.9 （2000） 常達控股 （01433） 服裝標籤及裝飾產品生產商 9.2億 62 2929.2 （10000） 奇士達 （06918） 內地智能車模製造商 2.5億 18 2969.6 （2000） 九尊數字互娛 （01961） 手機遊戲開發商 1.2億 4.5 3636.3 （2000） 建中建設 （00589） 內地建築服務供應商建 1.2億 3.7 3333.3 （2000） 生興控股 （01472） 香港土木工程承建商 742萬 未足額 3181.8 （5000） 蜆壳電業 （02381） 香港老牌風扇生產商 421萬 未足額 2303 （6000） 煜盛文化 （01859） 中國獨立綜藝節目製作商 2516萬 未足額 3404 （1000）

武漢企業福祿控股 遞表申請上市

武漢虛擬商品及服務提供商福祿控股上周五申請上市，據初步招股文件，福祿主要從事線上消費活動，營業地點為武漢東湖新技術開發區。

集團指，由於業務以虛擬服務為主，員工一直能夠遠程工作，疫情未對集團造成重大影響。

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諾誠健華計劃集資最多23.4億元 預計下周三招股

外電引述消息人士指，未有盈利的生物科技股諾誠健華已展開預路演，而投資者路演將以電話或視像模式進行，預計下周三（11日）招股，計劃集資2.5億至3億美元（19.5億至23.4億港元），摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

諾誠健華原定於農曆新年後進行投資者路演，惟因新冠肺炎爆發引致交通受阻、投資者亦不願意以面對面形式進行，而將路演時間延遲。

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雅居樂擬分拆雅城科創在港上市

市場消息指，內房股雅居樂 （03383） 計劃分拆旗下建設業務雅城科創（Agile City），在港獨立上市，計劃集資3億至5億美元（折合約23.4億至39億港元），目標今年內掛牌，已委任滙豐及摩根大通作為上市安排行，但考慮新冠肺炎疫情的影響，最終上市時間及集資額或有變動。

雅居樂於2018年2月將其物業管理業務雅生活 （03319） 分拆，並在港上市，累至今升幅近1.9倍。

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點點綠母企綠康集團計劃港交所GEM板上市

據港交所 （00388） 網站顯示，主要銷售天然及有機食品的香港零售商綠康集團向港交所遞交上市申請文件，富比為獨家保薦人。集團主要業務是以「Greendotdot（点点綠）」品牌經營，主要銷售地為香港，截至去年9月底止9個月，內地銷售收入佔比少於5%。

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責任編輯：趙偉津