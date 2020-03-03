  • 20°C
香港時間 : 2020303日 (二) 17:37
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【遊輪破產】受鑽石公主號事件拖累 日本神戶夜光郵輪破產

金融經濟 17:03 2020/03/03

分享：

神戶夜光郵輪公司是首家因疫情而破產的日本郵輪公司。

鑽石公主號郵輪在日本橫濱隔離檢疫多日，期間船上爆發新冠肺炎（武漢肺炎）感染者人數急增。事件令民眾憂慮，紛紛取消郵輪行程。據外媒報道，日本神戶夜光郵輪公司（Luminous Cruising Co.）已宣告破產，成為日本首間因新冠疫情破產的郵輪公司。

據官網顯示，神戶夜光郵輪公司經營的「夜光神戶2號」（LUMINOUS KOBE-2）總重量4778噸，全長106公尺，是日本國內最大型豪華遊輪，能為1000名乘客提供日間和夜間巡遊，欣賞到神戶市、神戶機場、六甲山以及世界上最長的懸索橋明石海峽大橋的美景。

惟受疫情拖累，自1月以來神戶夜光郵輪的訂單大量取消，最終成為首家因疫情而破產的邸輪公司。據日本傳媒的報道，近年神戶夜光郵輪公司受到地震、颱風等影響曾頻繁停航，加上燃油價格上漲，其經營情況艱難。

神戶地方法院接受了公司的破產保護申請，該公司的母公司將協助其完成善後工作。夜光郵輪公司表示，將從2日起暫停「夜光神戶2號」郵輪的業務，預定乘坐該船遊覽的乘客可轉乘同樣在神戶港出航的「神戶協奏曲號」（Kobe Cruise Concerto）。

相關文章︰【全球減息】環球央行聯手抗疫救市　一文看清有何措施？（第二版）

【環球放水？】外電：G7會後聯合聲明 未擬呼籲各國採取額外貨幣及財政政策

神戶夜光郵輪公司是首家因疫情而破產的日本郵輪公司。

疫情 郵輪 神戶 日本 橫濱 武漢 肺炎 新冠肺炎 鑽石公主號

上一篇文章

【南韓疫情】政策寬鬆憧憬 南韓股滙回穩

下一篇文章

【內房數據】一文看清內房2月銷售：富力合約銷售按年跌近60%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美股終反彈　港夜期回軟26000點大關攻防（不斷更新）
美股終反彈　港夜期回軟26000點大關攻防（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附HKBN登記連結）
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息