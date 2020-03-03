【遊輪破產】受鑽石公主號事件拖累 日本神戶夜光郵輪破產

▲ 神戶夜光郵輪公司是首家因疫情而破產的日本郵輪公司。

鑽石公主號郵輪 在日本橫濱隔離檢疫多日，期間 船上爆發新冠肺炎（武漢肺炎）感染者人數急增。事件令民眾憂慮 ，紛紛取消郵輪行程。據外媒報道，日本神戶夜光郵輪公司 （Luminous Cruising Co.） 已宣告破產，成為日本首間因新冠疫情破產的郵輪公司。

據官網顯示， 神戶夜光郵輪公司經營的「夜光神戶2號」（LUMINOUS KOBE-2）總重量4778噸，全長106公尺，是日本國內最大型豪華遊輪，能為1000名乘客提供日間和夜間巡遊，欣賞到神戶市、神戶機場、六甲山以及世界上最長的懸索橋明石海峽大橋的美景。

惟受疫情拖累， 自1月以來神戶夜光郵輪的訂單大量取消，最終成為首家因疫情而破產的邸輪公司。 據日本傳媒的報道，近年 神戶夜光 郵輪公司受到地震、颱風等影響曾頻繁停航，加上燃油價格上漲，其經營情況艱難。

神戶地方法院接受了公司的破產保護申請，該公司的母公司將協助其完成善後工作。夜光郵輪公司表示，將從2日起暫停「夜光神戶2號」郵輪的業務，預定乘坐該船遊覽的乘客可轉乘同樣在神戶港出航的「神戶協奏曲號」（Kobe Cruise Concerto）。

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