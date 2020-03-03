港鐵去年紅磡站列車出軌　調查：非外物造成 與信號系統無關

▲ 港鐵去年發生紅磡站列車出軌，調查報告證實，在事故現場發現的斷裂綱軌是列車出軌後所造成的損毀。

港鐵 （00066） 去年9月17日出現東鐵綫紅磡站出軌事故，今日港鐵公布調查結果，指事故是由紅磡站附近一個道岔的動態軌距擴闊所致，強調列車及信號系統當時運作正常，並不是導致出軌的原因，亦沒有發現任何外來障礙物，而在事故現場發現的斷裂綱軌是列車出軌後所造成的損毀。

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港鐵指，為了調整紅磡站出軌事故，特別成立了由相關專業範疇的港鐵人員組成的調查委員會，並邀請英國、澳洲及香港 的外間專家提供意見，以找出事故成因及提出改善建議。委員會於2月14日向機電工程署提交報告，而機電署亦已對該報告完成審視。委員會總結，事故由P5116道岔的動態軌距擴闊至超出關鍵水平所致。

維修人員對於軌道的特別情況認知不足

調查發現，去年8月4日凌晨，由於要修正軌距情況，東鐵綫軌道維修人員將兩條損耗的木材軌枕更換成合成軌枕。不過，該位置的軌道走綫是一個急彎，行車亦非常繁忙，加上新換的兩條合成軌枕與鄰近的軌枕的剛度不同，結合而產生了特別效應，在未有預見的情況下，列車在駛經該急彎時產生的橫向力大部分集中在新換的兩條合成軌枕上的軌道支撐組件，加速了組件的損耗，令三顆固定軌枕的螺絲釘斷裂，其中一邊的鋼軌因而側移，最終令兩條路軌之間的距離增加，即動態軌距擴闊至超出關鍵水平，列車車輪撞到護輪軌後，列車出軌。

委員會認爲，東鐵綫軌道維修人員對於P5116道岔的特別情況認知不足，未能就糾正該處動態軌距所需的維修措施之適用範圍、時間和有效性作出全面的判斷。

因此，港鐵已制定措施針對更換軌枕後軌道剛度所出現的變化，並優先更換東鐵綫2627條木材軌枕，進一步提升軌道的整體表現，同時實施遞進方式的軌道維修行動指標，及加强監控軌距並適時向各上級匯報等。

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