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【新股IPO】一文看清 新股孖展情況 燁星超購761倍（附上市時間表）（第二版）

金融經濟 18:41 2020/03/03

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（截至2020年3月3日）

新冠肺炎疫情陰霾下，無阻物管新股熱潮升溫，資金繼續流入物管板塊，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團   （新上市編號：01941） 招股反應非常熱烈，綜合多間券商數據，公開發售部分已超額認購約761倍，孖展金額逾120億元，該股將於本周五（6日）截止申購。

相關文章：【新股IPO】燁星孖展超購634倍　解構其業務及基本面

相關文章：【新股IPO】物管燁星入場費3192元 恒地李家傑有份投資

孖展額提高至500萬以上 進入B組以提高中籤率

輝立企業融資經理陳英傑指，燁星認購情況非常火熱，料中籤機會將頗低，若資本充足且風險承受能力高的投資者，可將資金集中至一個戶口，同時將孖展額提高至500萬元以上，進入B組以提高中籤率，相信其升幅空間將覆蓋認購成本。

另外，除燁星外，服裝標籤及裝飾產品生產商常達控股 新上市編號：01433） 亦擁不俗認購反應，公開發售部分已超額認購約60倍，孖展金額逾9億元，該股將於明日（3日）截止申購。

相關文章：【新股IPO】常達控股入場費2929元　周五起招股

宜專注物管及醫藥板塊

值得注意的是，其餘6隻新股招股反應均較慢熱，更屢現抽飛情況。陳英傑分析，目前新股市場主要炒板塊，當中物管及醫藥最受市場青睞，除獲大額超購外，普遍擁不俗升幅，惟在現時市況不穩下，其餘新股並非身處熱炒板塊，近期亦未有熱炒歷史可供參考，故投資者傾向將資金集中至物管及醫藥板塊。

他建議，投資者現階段先專注此板塊，先留下資金，待相關板塊的企業啟動招股計劃時，再集中下注。

 新股孖展認購情況：

股份 業務 孖展額約（元） 超購（倍） 入場費（元）/（一手股數）
燁星集團 （01941） 內地鴻坤集團旗下物管商 120億 761 3191.9/ （2000）
常達控股 （01433） 服裝標籤及裝飾產品生產商 9億 60 2929.2/ （10000）
奇士達 （06918） 內地智能車模製造商 2.3億 17 2969.6/ （2000）
九尊數字互娛 （01961） 手機遊戲開發商 2.3億 9.4 3636.3/ （2000）
建中建設 （00589） 內地建築服務供應商建 6344萬 1.4 3333.3/ （2000）
生興控股 （01472） 香港土木工程承建商 700萬 未足額 3181.8/ （5000）
蜆壳電業 （02381） 香港老牌風扇生產商 251萬 未足額 2303/ （6000）
煜盛文化 （01859） 中國獨立綜藝節目製作商 2120萬 未足額 3404/ （1000）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津

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