【新股IPO】一文看清 新股孖展情況 燁星超購735倍（附上市時間表）
新冠肺炎疫情陰霾下，無阻物管新股熱潮升溫，資金繼續流入物管板塊，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 招股反應非常熱烈，綜合多間券商數據，公開發售部分已超額認購約735倍，孖展金額逾116億元，該股將於本周五（6日）截止申購。
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孖展額提高至500萬以上 進入B組以提高中籤率
輝立企業融資經理陳英傑指，燁星認購情況非常火熱，料中籤機會將頗低，若資本充足且風險承受能力高的投資者，可將資金集中至一個戶口，同時將孖展額提高至500萬元以上，進入B組以提高中籤率，相信其升幅空間將覆蓋認購成本。
另外，除燁星外，服裝標籤及裝飾產品生產商常達控股 （新上市編號：01433） 亦擁不俗認購反應，公開發售部分已超額認購約60倍，孖展金額逾9億元，該股將於明日（3日）截止申購。
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宜專注物管及醫藥板塊
值得注意的是，其餘6隻新股招股反應均較慢熱，更屢現抽飛情況。陳英傑分析，目前新股市場主要炒板塊，當中物管及醫藥最受市場青睞，除獲大額超購外，普遍擁不俗升幅，惟在現時市況不穩下，其餘新股並非身處熱炒板塊，近期亦未有熱炒歷史可供參考，故投資者傾向將資金集中至物管及醫藥板塊。
他建議，投資者現階段先專注此板塊，先留下資金，待相關板塊的企業啟動招股計劃時，再集中下注。
新股孖展認購情況：
|股份
|業務
|孖展額（元）
|超購（倍）
|入場費（元）/（一手股數）
|燁星集團 （01941）
|內地鴻坤集團旗下物管商
|116億
|735
|3191.9/ （2000）
|常達控股 （01433）
|服裝標籤及裝飾產品生產商
|9億
|60
|2929.2/ （10000）
|奇士達 （06918）
|內地智能車模製造商
|2億
|15
|2969.6/ （2000）
|九尊數字互娛 （01961）
|手機遊戲開發商
|2億
|10
|3636.3/ （2000）
|建中建設 （00589）
|內地建築服務供應商建
|6318萬
|1
|3333.3/ （2000）
|生興控股 （01472）
|香港土木工程承建商
|706萬
|未足額
|3181.8/ （5000）
|蜆壳電業 （02381）
|香港老牌風扇生產商
|227萬
|未足額
|2303/ （6000）
|煜盛文化 （01859）
|中國獨立綜藝節目製作商
|2072萬
|未足額
|3404/ （1000）
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責任編輯：趙偉津