【新股IPO】一文看清 新股孖展情況 燁星超購735倍（附上市時間表）

▲ （截至2020年3月3日）

新冠肺炎疫情陰霾下，無阻物管新股熱潮升溫，資金繼續流入物管板塊，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 招股反應非常熱烈，綜合多間券商數據，公開發售部分已超額認購約735倍，孖展金額逾116億元，該股將於本周五（6日）截止申購。

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孖展額提高至500萬以上 進入B組以提高中籤率

輝立企業融資經理陳英傑指，燁星認購情況非常火熱，料中籤機會將頗低，若資本充足且風險承受能力高的投資者，可將資金集中至一個戶口，同時將孖展額提高至500萬元以上，進入B組以提高中籤率，相信其升幅空間將覆蓋認購成本。

另外，除燁星外，服裝標籤及裝飾產品生產商常達控股 （新上市編號：01433） 亦擁不俗認購反應，公開發售部分已超額認購約60倍，孖展金額逾9億元，該股將於明日（3日）截止申購。

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宜專注物管及醫藥板塊

值得注意的是，其餘6隻新股招股反應均較慢熱，更屢現抽飛情況。陳英傑分析，目前新股市場主要炒板塊，當中物管及醫藥最受市場青睞，除獲大額超購外，普遍擁不俗升幅，惟在現時市況不穩下，其餘新股並非身處熱炒板塊，近期亦未有熱炒歷史可供參考，故投資者傾向將資金集中至物管及醫藥板塊。

他建議，投資者現階段先專注此板塊，先留下資金，待相關板塊的企業啟動招股計劃時，再集中下注。

新股孖展認購情況：

股份 業務 孖展額（元） 超購（倍） 入場費（元）/（一手股數） 燁星集團 （01941） 內地鴻坤集團旗下物管商 116億 735 3191.9/ （2000） 常達控股 （01433） 服裝標籤及裝飾產品生產商 9億 60 2929.2/ （10000） 奇士達 （06918） 內地智能車模製造商 2億 15 2969.6/ （2000） 九尊數字互娛 （01961） 手機遊戲開發商 2億 10 3636.3/ （2000） 建中建設 （00589） 內地建築服務供應商建 6318萬 1 3333.3/ （2000） 生興控股 （01472） 香港土木工程承建商 706萬 未足額 3181.8/ （5000） 蜆壳電業 （02381） 香港老牌風扇生產商 227萬 未足額 2303/ （6000） 煜盛文化 （01859） 中國獨立綜藝節目製作商 2072萬 未足額 3404/ （1000）

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責任編輯：趙偉津