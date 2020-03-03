【疫市營商】欠軟件配合？Ricoh Hong Kong推3個月免費雲端協作服務

▲ 理光（香港）有限公司（Ricoh Hong Kong）推出為中小企而設的3個月免費雲端協作服務。（Ricoh Hong Kong提供圖片）

本地疫情仍在蔓延，不少企業仍在實施在家工作（Home Office）政策。理光（香港）有限公司（Ricoh Hong Kong）推出為中小企而設的3個月免費雲端協作服務，包括「雲端視像協作服務」、「雲端文件共享服務」，以及「雲端自助打印服務」。

網上服務中介平台 助解日常生活難題

雲端視像會議 配置互動電子白板

據該品牌介紹，一般傳統視像會議系統並不支援在會議中同步編輯或備註正使用中的文檔。Ricoh Hong Kong推出雲端視像協作服務，結合自家研發的 32英寸「互動電子白板」作視像會議。方案不但支援無限會議時間、允許最多100人參加上線會議，通過雲端技術於「互動電子白板」存取檔案，進行繪圖和標記等協作。會議後能即時把檔案傳送，方便在辦公室以外接收資訊。

而雲端文件共享服務(Ricoh Document Cloud)，可讓企業能夠隨時隨地進行文件共享、備份、同步操作，服務配置300 GB或更大容量雲端檔案管理可依使用權限，隨時隨地下載存取檔案，不受地點限制。

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遙距打印文件 將引入至屋苑會所、商場等

除了針對中小企而量身定制的解決方案，Ricoh Hong Kong更推出能輔助遙距辦公的全新方案 — JustPrint，將配設RICOH 多功能打印機一部及雲端自助軟件一套。服務可讓遙距工作的員工，無需添置多功能打印機，輕鬆地隨時自助打印及掃描文件。

此服務將引入不同合作夥伴，於屋苑會所、商場、店舖、共享工作間等放置Ricoh Hong Kong多功能打印機，提供方便快捷的打印、複印及掃描服務。JustPrint 同時支援微信支付、支付寶、八達通等支付平台，使付款過程更為方便。程式以人性化設計，以雲端進行付款，無需額外增加管理成本。

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有興趣的企業可在http://bit.ly/2PkO0cS登記，客戶需為硬件繳付按金，所有按金將會歸還硬件後全數退回。申請人亦需於免費期後7天內歸還互動電子白板，所有雲端平台上之資料將會刪除。

責任編輯：葉泳珊