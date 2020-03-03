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【旅遊寒冬】HKExpress機票88元平過一盒口罩 康泰派200萬元旅遊現金券

金融經濟 16:05 2020/03/03

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新冠肺炎疫情在各國蔓延，航空及旅遊業遭受重創。疫情完結無期，繼有旅行社以「抗疫價」旅行團吸客，康泰旅行社派發200萬元旅遊現金券，另外，國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HKExpress）亦推出低至88元的單程機票，一張機票分分鐘平過一盒口罩。

康泰旅行社今日推出「撐旅遊 撐經濟」康復旅遊業計劃，向全港市民派發價值1200元旅遊現金券，包括一張500元長線旅行團現金券、一張200元亞洲線旅行團現金券、一張300元長線自遊行現金券及一張200元亞洲線自遊行現金券。以上優惠可於康泰官網、門市及電話報名中心報名，優惠期至今年3月底。

疫情令旅行社需取消行程，為了盡早「止血」，多間旅行社紛劈價。東瀛遊 （06882） 近日推出「抗疫價」旅行團，以大阪4天3夜的行程計，每位為999元起。

東瀛遊（06882）近日推出多個「抗疫價」旅行團吸客。

香港快運來回日本1000元有找

另外，航空公司停飛多個航點，加上旅客人數銳減，生意一落千丈，航空公司同樣將機票劈價「自救」。香港快運多個航點的單程機票均為88元起，大部分的目的地均為日本，有台灣的單程機票更是低至68元起。

本報記者嘗試登入香港快運官網，點選3月10日至3月17日由香港往返東京羽田的行程，若不用寄艙行李，來回機票均為88元，連稅及燃油附加費，共需近900元。

根據香港快運官網，多個日本的航點的單程機票可低至88元。

現時由香港往返日本不用1000元。

相關文章：【旅遊寒冬】東瀛遊料去年純利跌60% 取消中台韓俄旅行團至3月底

【日本疫情】一文看清　日本多個熱門旅遊景點、樂園急叫停（附表）

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