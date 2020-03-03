網上服務中介平台　助解日常生活難題

▲ Toby 創辦人兼產品總監鄭會杰指，希望Toby服務平台能夠成為如蘋果Siri和亞馬遜Alexa般的個人化管家，為大家解決生活上的各種需要。（湯炳強攝）

過往如果需要尋找特定或專業服務，如補習、家居清潔、家具搬運、法律諮詢等，往往都要到訪不同的公司網站進行格價及資料比對，費時失事。這個痛點，就為鄭會杰（Jason）及其服務交流平台HelloToby（現稱Toby）帶來商機。

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Toby平台上擁有超過600多種類型的服務、3萬多名專家，內容涵蓋家居服務、學習進修、娛樂與活動、健美、商業活動等不同範疇。其創辦人兼產品總監鄭會杰（Jason）表示，當初在構思公司名稱時，特意選取一個比較中性的名字，「Toby」除了比較易讀易記，亦希望能夠成為如蘋果Siri和亞馬遜Alexa般的個人化管家，為大家解決生活上的各種需要。

積極裝備 不會一輩子打工

Jason是潮州人，兒時隨家人移民加拿大，大學主修金融財務，其後往英國牛津攻讀經濟碩士，畢業後很快就投身金融界。不過，由於家中不少長輩及親戚都擁有自己的事業，在自幼的薰陶下，Jason從小就有了創業的夢想，深信自己不可能一輩子打工。

為了積極裝備自己，Jason先後在初創公司及投資銀行各工作了一年，學習經營業務的方法和溝通技巧，並同時擴展人脈，為將來踏上創業路打好基礎。2016年，Jason決心實現自己的創業夢，於是與兩位來自不同背景的友人一起創辦HelloToby網上服務平台。

為方便專家報價，他們因應各項服務逐一設計問卷，讓顧客於網上填寫。透過Toby網上系統，用戶只要回答幾條問題，便可獲得所需服務的報價。Jason表示，用戶所回答的問題，有助準確估計其需要。用戶在尋找專家的過程毋須付費，完成服務後直接向專家付款。而服務專家每次於平台上查看定單和報價，則要向Toby付出一次過費用，但往後就毋須再繳付其他任何雜費或佣金。

▲ Jason表示，用戶所回答的每一條問題，有助準確估計其需要，可幫助收窄服務範圍，最終得出定單，等候專家回覆報價。（湯炳強攝）

「例如近期最熱門的家居清潔服務，顧客一般回答四條問題便可作出定價，包括家居面積、服務時間、會否提供清潔用品等。用戶每回答一條問題，就能收窄服務範圍，最終得出定單，等候專家回覆報價，最多可收到四份報價單。」

清潔服務 達醫療級防疫

目前，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，全城人心惶惶，除了外出時要提高個人衞生外，家居清潔亦變得相當重要。

Toby平台可協助市民物色專業的家居清潔服務，減低疾病傳播的風險。其服務包括普通家居清潔消毒和醫療級防疫及深層消毒。為保障每位客戶的健康安全，家務助理以及專業人員均經過驗證，確保其健康狀況才可以接單，並會在服務期間全程戴上口罩。其醫療級防疫及深層消毒服務已通過歐盟殺菌測試，能夠透過高溫消毒淨化，深層分解病毒、細菌及有機化合物，甚至能有效殺滅冠狀病毒。

▲ Toby所提供的醫療級防疫及深層消毒服務已通過歐盟殺菌測試，能夠透過高溫消毒淨化，深層分解病毒、細菌及有機化合物，甚至能有效殺滅冠狀病毒。（Toby網站截圖）

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服務多元化 分散公司風險

此外， Jason坦言，雖然商品服務單一化能有利於強化品牌效應，提升品牌的價值；但Toby寧願分散投資，如果某一領域的中介費用不夠穩定，也能從其他領域補回。以現時為例，Party Room及其他活動製作的業務較受影響，但由於Toby的服務多元化，故能將整體影響減低。

加入評分機制 保服務質素

Jason透露，Toby成立3年半，現已覆蓋香港、台灣以及新加坡等市場，平均每月營業額達8位數字。由於Toby屬於O2O（Online To Offline）平台，專家的供應和服務水平最為重要。平台設有評分機制，在完成交易後，用戶可給予評分和評價，以5分為滿分，團隊會監察各專家的評分情況，若長期只有3分或以下就有可能會被除名，以確保服務質素。

自成立初期，Toby已成為數碼港培育計劃的一分子，早前更獲得數碼港投資創業基金注資，為業務提供飛躍發展的支援。Jason表示，他們除計劃繼續擴張海外業務外，同時期望在本港市場提供較深入的服務，他們期望把有關報價資料，改以列表形式（Listing Based）呈現。用戶只需透過過濾條件，系統就會自動羅列所需服務的資料，務求提升顧客服務體驗。

▲ 客戶可自行篩選條件，提高服務信心。（Toby網站截圖）

記者：施雯雯