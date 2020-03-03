  • 20°C
香港時間 : 2020303日 (二) 16:13
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

網上服務中介平台　助解日常生活難題

商業 15:48 2020/03/03

分享：

Toby 創辦人兼產品總監鄭會杰指，希望Toby服務平台能夠成為如蘋果Siri和亞馬遜Alexa般的個人化管家，為大家解決生活上的各種需要。（湯炳強攝）

過往如果需要尋找特定或專業服務，如補習、家居清潔、家具搬運、法律諮詢等，往往都要到訪不同的公司網站進行格價及資料比對，費時失事。這個痛點，就為鄭會杰（Jason）及其服務交流平台HelloToby（現稱Toby）帶來商機。

【疫市營商】逆市擴張非明智　與社會氣氛相違背

Toby平台上擁有超過600多種類型的服務、3萬多名專家，內容涵蓋家居服務、學習進修、娛樂與活動、健美、商業活動等不同範疇。其創辦人兼產品總監鄭會杰（Jason）表示，當初在構思公司名稱時，特意選取一個比較中性的名字，「Toby」除了比較易讀易記，亦希望能夠成為如蘋果Siri和亞馬遜Alexa般的個人化管家，為大家解決生活上的各種需要。

積極裝備 不會一輩子打工

Jason是潮州人，兒時隨家人移民加拿大，大學主修金融財務，其後往英國牛津攻讀經濟碩士，畢業後很快就投身金融界。不過，由於家中不少長輩及親戚都擁有自己的事業，在自幼的薰陶下，Jason從小就有了創業的夢想，深信自己不可能一輩子打工。

為了積極裝備自己，Jason先後在初創公司及投資銀行各工作了一年，學習經營業務的方法和溝通技巧，並同時擴展人脈，為將來踏上創業路打好基礎。2016年，Jason決心實現自己的創業夢，於是與兩位來自不同背景的友人一起創辦HelloToby網上服務平台。

為方便專家報價，他們因應各項服務逐一設計問卷，讓顧客於網上填寫。透過Toby網上系統，用戶只要回答幾條問題，便可獲得所需服務的報價。Jason表示，用戶所回答的問題，有助準確估計其需要。用戶在尋找專家的過程毋須付費，完成服務後直接向專家付款。而服務專家每次於平台上查看定單和報價，則要向Toby付出一次過費用，但往後就毋須再繳付其他任何雜費或佣金。

Jason表示，用戶所回答的每一條問題，有助準確估計其需要，可幫助收窄服務範圍，最終得出定單，等候專家回覆報價。（湯炳強攝）

「例如近期最熱門的家居清潔服務，顧客一般回答四條問題便可作出定價，包括家居面積、服務時間、會否提供清潔用品等。用戶每回答一條問題，就能收窄服務範圍，最終得出定單，等候專家回覆報價，最多可收到四份報價單。」

清潔服務 達醫療級防疫

目前，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，全城人心惶惶，除了外出時要提高個人衞生外，家居清潔亦變得相當重要。

Toby平台可協助市民物色專業的家居清潔服務，減低疾病傳播的風險。其服務包括普通家居清潔消毒和醫療級防疫及深層消毒。為保障每位客戶的健康安全，家務助理以及專業人員均經過驗證，確保其健康狀況才可以接單，並會在服務期間全程戴上口罩。其醫療級防疫及深層消毒服務已通過歐盟殺菌測試，能夠透過高溫消毒淨化，深層分解病毒、細菌及有機化合物，甚至能有效殺滅冠狀病毒。

Toby所提供的醫療級防疫及深層消毒服務已通過歐盟殺菌測試，能夠透過高溫消毒淨化，深層分解病毒、細菌及有機化合物，甚至能有效殺滅冠狀病毒。（Toby網站截圖）

【新冠肺炎】初創推消毒產品　藉「光觸媒」分解細菌

服務多元化 分散公司風險

此外， Jason坦言，雖然商品服務單一化能有利於強化品牌效應，提升品牌的價值；但Toby寧願分散投資，如果某一領域的中介費用不夠穩定，也能從其他領域補回。以現時為例，Party Room及其他活動製作的業務較受影響，但由於Toby的服務多元化，故能將整體影響減低。

加入評分機制 保服務質素

Jason透露，Toby成立3年半，現已覆蓋香港、台灣以及新加坡等市場，平均每月營業額達8位數字。由於Toby屬於O2O（Online To Offline）平台，專家的供應和服務水平最為重要。平台設有評分機制，在完成交易後，用戶可給予評分和評價，以5分為滿分，團隊會監察各專家的評分情況，若長期只有3分或以下就有可能會被除名，以確保服務質素。

自成立初期，Toby已成為數碼港培育計劃的一分子，早前更獲得數碼港投資創業基金注資，為業務提供飛躍發展的支援。Jason表示，他們除計劃繼續擴張海外業務外，同時期望在本港市場提供較深入的服務，他們期望把有關報價資料，改以列表形式（Listing Based）呈現。用戶只需透過過濾條件，系統就會自動羅列所需服務的資料，務求提升顧客服務體驗。

客戶可自行篩選條件，提高服務信心。（Toby網站截圖）

記者：施雯雯

相關文章

【疫市營商】逆市擴張非明智　與社會氣氛相違背
2020/03/02
【疫市營商】逆市擴張非明智　與社會氣氛相違背
【新冠肺炎】初創推消毒產品　藉「光觸媒」分解細菌
2020/02/27
【新冠肺炎】初創推消毒產品　藉「光觸媒」分解細菌
【新冠肺炎】物管公司要保障前綫員工　口罩貴都要買
2020/02/20
【新冠肺炎】物管公司要保障前綫員工　口罩貴都要買
【新冠肺炎】的士生意大跌5成　抗疫有咩法？
2020/02/18
【新冠肺炎】的士生意大跌5成　抗疫有咩法？
「東尼電機研究院」創意裝置　解決日常瑣碎事
2019/07/09
「東尼電機研究院」創意裝置　解決日常瑣碎事
創業 疫情 網上服務 家務助理 服務 Party Room 冠狀病毒 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【疫市營商】防護防疫帽受歡迎 口罩盒及消毒衣櫃漸受捧

下一篇文章

【口罩供應】「一合口罩」不願口罩被抬價　10星期內完成口罩線籌備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】口罩以外多重保護　南韓防疫帶領防疫潮流
【疫市營商】口罩以外多重保護　南韓防疫帶領防疫潮流
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】「一合口罩」2點半預售2.3元1個　5月未能生產將退款(附預售網址+更新）
【口罩供應】「一合口罩」2點半預售2.3元1個　5月未能生產將退款(附預售網址+更新）
【口罩供應】「一合口罩」明日下午預售　料售價將介乎1元至2元多
【口罩供應】「一合口罩」明日下午預售　料售價將介乎1元至2元多
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？門市價格追蹤
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？門市價格追蹤
【口罩供應】口罩生產資助收近千個查詢　料大部分未合標準
【口罩供應】口罩生產資助收近千個查詢　料大部分未合標準