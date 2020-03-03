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炒減息港股仍乏力？ 港銀跟減息空間有限

金融經濟 15:59 2020/03/03

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美股連跌一周重挫逾1成後，市場炒作美國聯儲局本月減息半厘救市，隔夜美股終現報復式反彈。不過今日港股並沒有跟足美股升勢，主要由於本港減息的空間不足，就算美息減半厘，港息難跟隨。另外，港股上周調整幅度遠不及美股，因而令反彈力度亦低於美股。

隔夜道指急升1293點或5%，以點數計為道指歷來最大單升幅， 以百分率計，亦是2009年3月以來最大升幅。隔夜美股現報復式反彈，惟今日港股高見26527點，升236點，升幅不足1%，其後更乏力，明顯未能跟隨美股步代。

港未隨美加息 亦難跟減息

港股反彈表現力度不足，除了由於日前的調整不及美股，亦由於今次美股炒作美國本月減息半厘，而本港息率沒有空間跟足減息。

盡管港元與美元掛鉤，但由於兩地的經濟周期不盡相同，近年美股的息口調整，港息並不跟隨步伐。美國最近的加息周期始於2015年12月，至2018年底經歷多次息；亦由2019年7月起踏入減息周期，至今減息3次，合共減息0.75厘。

 

 

在近年美息的加厘及減息周期，港息都沒有跟足步伐。期間，以本港滙豐銀行的最優惠利率（P）為例，分別於僅2018年9年及2019年11月加息及減息各一次，每次調整為0.125厘。目前滙豐的P為5厘，而樓按的普遍P-2.5厘，即約為2.5厘，以目前本港通脹率約為3%計算， 即現時樓按息已在實質利率水平，由於上次美國加息周期港息並沒有跟加，所以現時沒有下調的空間。港息預期未能與美息同時下調，拖港股反彈力度。

港股疫情恐慌情緒已過 未虞美股大上大落

另方面，港股上周調整遠不及美股，因而反彈力度自然亦低於美股。美股道指上周由於憂慮疫情散擴，一周急挫逾1成，為2008年金融海嘯以來最勁。而期間港股僅跌約4%。

 

 

美股上周的跌勢，明顯是市場對肺炎疫情爆發的憂慮。事實上這恐慌情緒正正是1月底時於港股出現，當時疫情正在中港爆發，疫情確認可人傳人，本港口罩嚴重缺貨，超市出現搶購白米及廁紙等驚慌場面，隨着當時內地確診人數颷升，港股於農曆新年前後，出現大幅調整。期間港股先行調整了約1成，其後亦已有過一段明顯的反彈。港股對疫情最恐慌的情況已過，因而對疫情的反應較美股為低，未出現大起大跌的場面。

責任編輯：錢家鋒

港滙 港元 香港股票 減息 美國聯儲局

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