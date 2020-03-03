婦女節來臨　蘋果推「She Creates」計劃

▲ 蘋果宣布於全球推出「She Creates」計劃，將舉行超過5000個Today at Apple課程，鼓勵女性利用攝影、設計、科技、音樂和電影等解決棘手問題，藉此引發值得深思的議題。

為慶祝國際婦女節，蘋果宣布於全球推出「She Creates」計劃，將舉行超過5000個Today at Apple課程，鼓勵女性利用攝影、設計、科技、音樂和電影等解決棘手問題，藉此引發值得深思的議題，發掘新角度。Apple零售業務及人事高級副總裁 Deirdre O’Brien強調，宣揚女性的工作、精神與貢獻對蘋果非常重要。

即日起，任何人都可以登記參加兩場以女性為題，並由蘋果舉辦的全新Today at Apple課程。舉例說，以Alicia Keys的音樂為題的「音樂實驗室」將邀請參加者解構她的新歌「Underdog」，了解其創作靈感，並在iPhone和iPad上以GarageBand製作自己的混音版本。而名為「Playful Portraits」的全新「藝術實驗室」，將從3位來自紐約、東京和華沙的女性藝術家身上汲取靈感，課程會指導參加者在iPad Pro上利用Procreate app，把日常相片變成帶有不同圖案、貼圖和色彩的藝術作品。

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此外，App Store在3月份會每日介紹創作受歡迎app和遊戲的女性。Apple TV app則會在國際婦女節系列中，探討多位女性如何透過電影和電視重塑社會論述，精選系列包括「Bold New Voices」、「Women Directing Women」、「Rebellious Icons and Recent Watershed Moments in TV」。在限定期間，Apple TV app也會延長Starz、BritBox、History Vault和Lifetime Movie Club等免費試用期，當中精選多套充滿啟發性並展現女性地位的節目與電影。

其餘活動方面，Apple Podcast將推出名為「Inspiring Women」的全新精選系列，介紹女性主持、節目和故事等podcast；Apple Books將介紹傑出女性推薦的心水書目。婦女節當天，全球各地的Apple Watch用家只需完成20分鐘或以上的步行、跑步或輪椅健身，便可獲得獨家「健身記錄獎章」和訊息app動畫貼圖。

責任編輯：姚慧儀