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【口罩供應】「一合口罩」不願口罩被抬價　10星期內完成口罩線籌備

商業 15:13 2020/03/03

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一合口罩以「維護香港」、「一人一口罩」的目標成立，優先滿足本地供應。創辦人何錫漢強希望以商業能力維護民康，以商業行為解決大規模的社會問題。（Facebook圖片）

全港口罩供應緊張，不少熱心人士亦密鑼緊鼓在香港設立口罩生產線。一合口罩以「維護香港」、「一人一口罩」的目標成立，優先滿足本地供應。創辦人何錫漢強希望以商業能力維護民康，以商業行為解決大規模的社會問題。

【口罩供應】「一合口罩」2點半預售2.3元1個　5月未能生產將退款(附預售網址+更新）

自疫症爆發以來，香港人四出搜羅口罩。何錫漢本來是運動醫療公司的行政總裁，眼見這個情況，他即著手籌備本港口罩生產線，並有2000多位出心出力的人士支持。據何在Facebook透露，一合口罩在10個星期內完成集資、籌備、設廠、招聘、採購、設計、物流等工作，坦言已是「做到盡」。

廠房選址要求高　機器採購最困難
一合口罩的口罩廠房設於觀塘，在選址上亦有很多考量，包括供電、圖則方正、要有鮮風出入處，以備日後建立無塵室。現時廠房正在設置無塵車間，需時大約一個月。

雖然廠房選址有很高要求，但何錫漢接受本報訪問時透露，找尋合適廠房不算困難，反而採購口罩原材料及機器遇上最大挑戰。他解釋，各地的出口政策經常轉變，加上相關供應像稀有品緊張，不時遇上定單被截取、取消的情況。一合口罩唯有在世界各地採購，現時機器主要來自台灣、中國、土耳其，而口罩原材料的供應地則有德國、瑞典、印度，另亦有少量來自內地。

【口罩供應】本地紡織廠研發可洗水口罩　兩星期內推出市面

創辦人：不想口罩被抬價
一合口罩擬申請「本地口罩生產資助計劃」，口罩除了供政府採購外，餘下的將會在品牌網站直接向消費者發售。同時，目前亦有合共30多間公私營機構、非政府組織等，與該口罩廠商洽談，冀從該廠買入口罩。何錫漢指，希望口罩單價不會離疫症開始前太遠，當時1元至2元多；而事實上，一合口罩的預售價為68元30個口罩（平均每個2.26元）。

何續指，雖暫時未有計劃分銷至零售商戶，但未來若在零售店上架，亦會先簽訂協議，以免其生產的口罩「被炒」。值得一提的是，一合口罩今日的預購有三個購買選項，當中兩個是包括代為轉贈至有需要人士，稍後會將再公布需求配對的詳情。

【口罩供應】口罩生產資助接受申請　幾分鐘可下載申請表格及獨有申請編號

記者：葉泳珊

疫情 零售 集資 香港 口罩 採購 新冠肺炎 武漢肺炎

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