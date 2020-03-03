【新冠肺炎】公僕復工　部分的士App接單明顯增

▲ 隨着愈來愈多的士網約平台為用戶提供叫車服務，用戶毋須在的士站排隊候車。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫症肆虐，上月不少打工仔在家工作。近日，政府及部分企業分段安排員工陸續回到辦公室上班。

的士乘客人數往往是經濟的指標，近年網約的士興起，愈來愈多上班族透過應用程式（App）叫車，貪其使用方法簡單，只需輸入出發地及目的地，即可提交定單，毋須在街上截車，甚至縮短等候時間。司機接單後，普遍會致電用戶確認上車位置及等候時間。有網約的士App的約車人數明顯上升，亦有網約的士平台負責人直言人數沒明顯增長。

星群的士執行董事鄭敏怡表示，雖然昨日早上政府部門陸續復工，但平台上的預約服務沒有見到明顯增長。鄭認為，其平台的客戶有不少是輪椅使用者，相信他們仍未回復正常到醫院覆診的日程。「過去一個月在新冠肺炎疫情的影響下，平台雖然有新增登記用戶，但數目亦未能抵銷大部分恒常客戶。」她相信，不少打工仔在家工作，令預約用車的數目減少。

輸入折扣要求 成功機會較大

的士網約平台「飛的」發言人表示，在新年後平台上約車數量的確受疫情影響，而昨日早上上班時間的約車人數有明顯上升。GOD TAXI行政總裁陳煒榮則指，昨日早上上班時間的約車人數未見明顯上升，而其平台在新年後的約車人數只有輕微下跌。

目前，在iOS及Google Play Store上，網約的士App有超過30個，不同平台都設有附加功能方便用戶，增強平台的競爭力。普遍而言，大部分App都備有司機實時位置、24小時服務熱綫、小費選項等。

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同時，不少人都希望的士司機給予優惠折扣，部分的士App亦接受乘客在定單內輸入要求。輸入85折至9折，成功叫車的機會較大，尤其是車資逾百元的長途、需要過海、非繁忙時間，或遇上的士司機亦要到該區交更時，會較快有回應。不過要注意的是，定得太低折扣率，如8折或以下，或較難找到願意接單的司機。使用者可能需要取消打折，或在求過於供的繁忙時間下增添小費，才能提升成功叫車的機會率。

TG約車群組 難悉實時資訊

除了上述手機App外，即時軟件通訊應用程式Telegram（TG）近月出現約車群組，方便乘客及的士司機。乘客只需填上要車的日期時間、出發地點、中途站及目的地等詳情後，的士司機即可回覆接單。有群組的乘客用戶表示，在TG群組內約車雖然較的士網約App簡單，但司機接單後卻無法得知司機實時位置等資訊。

記者：楊匡然