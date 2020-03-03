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【新股IPO】點點綠料未來兩年開5間分店　疫情下獲減租120萬

金融經濟 14:47 2020/03/03

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點點綠為綠康旗下主要業務，是次創業板上市的獨家保薦人為富比。

受到新冠肺炎影響，重創本地零售業，不過再有本地零售商點點綠母企綠康集團申請創業板上市。「Greendotdot（点点綠）」於1999年開設首家零售店，旨在提出包裝食品；新鮮食品；冷凍食品；及其他產品，例如蜜糖、飲料、食用油、調味料及非食用項目。據弗若斯特沙利文報告指，公司為全港最大天然及有機食品零售連鎖店集團，佔該市場份額約11.3%。

相關文章：【新股IPO】點點綠母企綠康集團計劃GEM板上市

截至2019年首9個月止，3間零售店已關閉，連鎖店數目為22間。分別位於港鐵站、住宅區或購物商場；截至去年首11個月，集團銷售點減少9個至210個銷售點，該銷售點主要寄賣公司產品，並在香港及內地的大型超級市場和百貨公司寄賣。

公司銷售渠道以零售為主，其次為寄售及批發。截至去年首9個月，公司純利按年下跌24.7%至2477萬元；收入按年輕微下跌0.7%至1.24億元。公司的同店銷售按年增3.4%至7208萬元。

業務受反修例影響　業主曾減免約20萬元租

集團表示，去年年中開始的反修例運動，零售店於營業時間期間被迫關閉，加上自去年10月起，港鐵 （00066） 經常關閉，更嚴重影響公司業務。公司指，為補償社會動亂導致業務暫停，零售店的業主同意給予公司租金減免約20萬元。

供應未受新冠疫情影響　2、3月租金豁免一半

受到新冠肺炎疫情影響，公司的附屬公司短暫延遲恢復經營外，並無出現任何業務營運重大中斷或供應嚴重短缺。另外，今年2月20日，公司獲業主通知，因疫情關係，將豁免於2月及3月的一半租金。公司預計，將取得120萬港元的租金減免，當中涉19間零售店。

此外，公司預計，未來2年將增設5家零售店，分別於大埔、堅尼地城、上水、將軍澳及大圍設立新零售店。

物管新股燁星暫錄634倍超購（附上市時間表）

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