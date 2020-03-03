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國行版Switch免費延長保修期6個月 傳富士康高額獎金招人趕任天堂訂單

金融經濟 14:31 2020/03/03

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在3月底前購買國行版Switch可享有1年半的保修期。

由騰訊 （00700） 代理的任天堂Switch在官方微博指，受疫情影響，在今年3月底前購買國行版Switch的用戶可免費延長保修期6個月。另外，傳鴻海因接獲大量任天堂訂單，以高額獎金招攬工人。

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貼文續指，疫情令銷售、物流、配送及推廣等遇到困難，基於該不可抗力的影響，用戶的體驗亦受到不同程度的影響，故國行版Switch用戶可免費延長保修期6個月，即享有1年半的保修服務。

新冠肺炎擴散，不少市民減少外出，反而刺激游戲機的需求，但內地工廠延遲復工同時衝擊全球產業鏈。早前有外電指Switch因面臨零部件短缺問題，有機會在4月份出現供貨短缺。

相關文章：【新冠肺炎】疫情累零件短缺 任天堂Switch恐4月斷貨

有台灣媒體報道，Switch持續熱銷，但供應未完全恢復導致生產量不足，指近期任天堂大量緊急訂單湧入代工廠鴻海，而組裝Switch的鴻海山東烟台工廠亦因此發放高額獎金，吸引工人趕工出貨。鴻海集團則表示不評論單一廠區信息。

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責任編輯：袁諾曦

香港股票 騰訊控股（00700） 疫情 日本 任天堂 騰訊 鴻海 富士康 Switch 肺炎

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