【新冠肺炎】FindDoc設註冊護士視像評估病徵　推抗疫資訊助Fact-check

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情令人人自危，甚至因未能辨別病徵屬流感、感冒還是肺炎，而不敢求醫。醫療資訊平台FindDoc日前因應近日疫情，在網站新增流感快綫專區，方便用戶立即預約網上視像諮詢，足不出戶都能讓註冊護士初步評估病徵，並提供專業意見。
而且部分可以網上預約，能節省診所等候時間。流感快綫專區提供視像服務，找來註冊護士因應病人表面徵狀及問診做初步評估。護士更可因應病人所需，協助病人網上預約醫生。
因應病人所需 協助預約醫生
該平台團隊也會不斷更新診所營運狀態，與各診所聯繫，以及提供開放式平台予市民報料，協助提供最新資訊。用戶使用時需開啟GPS定位，輸入尋找的醫療服務項目，如普通科、專科、中醫以及希望預約的時間，並選擇是否加入醫療卡等條件後，便會根據地點及條件，列出附近診所。
他又指，網站上有推出一系列抗疫資訊，找來合作的註冊中醫、專科醫生、輔導心理學家等分享。
自2014年開始，該網站上更設立了醫療資訊影片專區「FindDocTV」，與200多位專科醫生合作，至今已推出500多段醫療資訊影片，覆蓋20多個不同專科，包括成因、徵狀、治療方法等，令資訊更普及。
他指出，用戶習慣有相關病徵才會去搜尋醫療資訊，所以該團隊每星期會也會留意並構思有何適切的健康教育分享，同時提供更好的用戶體驗。
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持續改善技術 增健康小測試
該平台的商業模式，主要透過廣告賺取收入，每月有超過20萬用戶人次瀏覽。伍表示，該公司以創新科技定位，所以持續改善技術內容及架構十分重要，目前每月投入約6位數字。
數碼港助交流 年底擬拓東南亞
伍俊彥表示，除了在本地發展，未來更期望開拓東南亞市場。該公司在2017年加入數碼港培訓計劃，助尋找人才、增加海外拓展機會。
去年藉該培訓計劃，到了泰國與當地初創企業交流，商討合作。預計在2020年底與投資者、合作夥伴完成商討，及在產品設計適應「水土不服」後，正式進軍東南亞市場。
記者：張寶燕