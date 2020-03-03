阿里巴巴國際站：全球醫用口罩需求飆137倍 洗手液增74倍

▲ 阿里巴巴旗下中小企業貿易平台阿里巴巴國際站指，「三月新貿節」開場12 小時錄得GMV按年增長91%，帶動14 萬企業「雲復工」。

新型冠狀病毒疫情（武漢肺炎）肆虐下，內地官媒新華網報道，阿里巴巴 （09988） 旗下進出口貿易平台阿里巴巴國際站今日（3月12日）啟動「三月新貿節」，帶動14萬跨境中小企業「雲復工」。據阿里巴巴國際站統計，開場僅12小時，全場累積實收商品支付交易額GMV按年增長91%，支付賣家的數量按年多62.8%。

阿里巴巴國際站公布，近30日，全球賣家對購買口罩、洗手液、體溫計等疫情相關產品的意欲顯著提升。當中，值得留意，醫用口罩的需求量較過往驚人地增長超過137倍，洗手液需求量飆升約74倍，體溫計市場需求亦增加逾43倍。

截至2月底，在國際站平台營運的商家中，有逾6成商家接到訂單而復工，有94.9%的商家因為加入電商平台的大型促銷活動（例如：天貓春暖促銷活動、三八婦女節活動等）而復工。

至於物流運輸方面，2月10日開始，國際站的跨境供應鏈逐步恢復海陸空綫路；2月28日，大部分地區已恢復供應服務，國際站快遞倉送貨上門服務全面恢復。

據阿里巴巴國際站介紹，「三月新貿節」期間有各種優惠，對賣家5000美金以上訂單，可免除基礎服務費、交易手續費；使用SaaS報關，可免報關費。對買家實行可減免支付手續費，使用阿里物流，快遞有五折優惠。阿里巴巴國際站將首次嘗試與美國本土KOL（網紅）合作，進行直播。

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責任編輯：陳華