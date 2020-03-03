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【日本疫情】哮喘藥治療 73歲女患者打贏新冠肺炎

環球社會熱點 14:00 2020/03/03

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【新冠肺炎日本疫情】日本醫院研究以哮喘藥為3名新冠肺炎患者治療，3人病情均有改善，更有1名73歲的女患者康復出院

日本的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，至今超過980人確診，累計12人死亡。疫情仍未受控下，日本有醫院研究以哮喘藥物為3名患者治療，3人病情均有改善，更有1名73歲的女患者康復出院。但由於接受哮喘藥治療的患者人數少，仍需進一步研究以評估其臨床效果。

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日本放送協會（NHK）報道，日本感染症學會於網站上發布報告指，神奈川縣足柄上醫院的團隊負責醫治3名鑽石公主號（Diamond Princess）的新冠肺炎確診乘客，經患者同意下使用吸入式哮喘藥物環索奈德（Ciclesonide）治療。

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報告指3名患者的年齡全部超過65歲，上月20日起接受環索奈德治療。1名78歲的男患者及1名67歲的女患者，於使用環索奈德後病情都有改善。另外1名73歲的婦女於上月28日進行病毒檢測呈陰性反應，更成功康復出院。

報告指，環索奈德為一種治療哮喘的類固醇藥，可有效控制呼吸道的慢性炎症，患者吸入環索奈德至肺部，或可有效抑制病​​毒生長時引致的肺部炎症。

但日本感染症學會指，由於接受環索奈德治療新冠肺炎的患者數目少，其用於新冠肺炎的療效難以評估，團隊將與其他研究人員作進一步評估。

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【國際疫情總覽 最新消息】

 

日本有醫院研究以哮喘藥為3名新冠肺炎患者治療，3人病情均有改善，更有1名73歲的女患者康復出院。（網上圖片）

 

責任編輯：鄭錦玲

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